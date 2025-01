The following instruments on XETRA do have their first trading 27.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.01.2025Aktien1 US91704F1049 Urban Edge Properties2 CA0303381077 American Tungsten Corp.3 SE0023837182 Climeon AB4 US20678X2053 Conduit Pharmaceuticals Inc.5 US29405E4061 Enveric Biosciences Inc.Anleihen/Fonds1 XS2988562554 ContourGlobal Power Holdings S.A.2 USU71000BT67 Penske Truck Leasing Co. L.P./PTL Finance Corp.3 XS2985434948 Philippinen, Republik der4 US78017DAC20 Royal Bank of Canada5 AT0000A3GRH0 Österreich, Republik6 US06368MJG06 Bank of Montreal7 XS2989442194 J. Sainsbury PLC8 XS2989306506 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 US718286DH75 Philippinen, Republik der10 US718286DG92 Philippinen, Republik der11 DE000HLB45E2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 AT0000754262 ERSTE STOCK TECHNO A13 DE000A2QDR59 GG Wasserstoff R14 DE000A14N9A9 global online retail15 LU1637618403 Berenberg Eurozone Focus Fund R A16 LU0418573316 ABAKUS New Growth Stocks