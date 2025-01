EQS-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Personalie

Exasol AG verstärkt Management-Team zur Wachstumsbeschleunigung und Marktexpansion mit ausgewiesenen Branchenexperten



27.01.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Exasol AG verstärkt Management-Team zur Wachstumsbeschleunigung und Marktexpansion mit ausgewiesenen Branchenexperten



Nürnberg, Deutschland - 27. Januar 2025 - Exasol AG (ISIN: DE000A0LR9G9 , Xetra: EXL ), Anbieter der weltweit leistungsstärksten Analytics Engine der Welt, hat sein Management-Team mit Henrik Jorgensen als Chief Revenue Officer (CRO) sowie Lars Milde als Chief Marketing Officer (CMO) verstärkt. Durch diese strategischen Besetzungen und die neu geschaffenen Positionen des CRO und CMO baut Exasol seine Managementkompetenzen weiter aus und fokussiert sich mit den zusätzlichen Kapazitäten der ausgewiesenen Branchenexperten auf Wachstumsbeschleunigung und Marktexpansion im dynamischen Wettbewerbsumfeld der Datenanalyse.



Jörg Tewes, CEO der Exasol AG: "Wir freuen uns sehr, unser Management-Team mit Henrik Jorgensen und Lars Milde zu verstärken. Ihre nachgewiesenen Erfolgsbilanzen und ihre umfassende Expertise werden einen wichtigen Beitrag zu unserer Mission leisten, Unternehmen mit der weltweit leistungsstärksten Analytics Engine auszustatten. Diese Besetzungen markieren den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels für Exasol. Henrik Jorgensen und Lars Milde werden entscheidende Rollen in der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie spielen. Exasol verfolgt konsequent seine Vision, Unternehmen in einer daten- und KI-getriebenen Welt schneller zu besseren Erkenntnissen zu verhelfen. Führende Marken wie T-Mobile, Piedmont Healthcare und Helsana vertrauen bereits auf die leistungsstarke Analytics Engine von Exasol, um Innovationen und Wachstum voranzutreiben."



Henrik Jorgensen wurde zum Chief Revenue Officer (CRO) der Exasol AG befördert, nachdem er seit Dezember 2023 als Senior Vice President of Sales EMEA für die Gesellschaft tätig war. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz beim Ausbau der Geschäftstätigkeit für Branchenführer wie Quest Software, Tableau Software und Salesforce wird Henrik Jorgensen bei Exasol nun den weltweiten Vertrieb und alle Prozesse verantworten, die sich direkt auf den Umsatz auswirken. Er wird sich auf die Erweiterung der Kundenbasis, die Vertiefung bestehender Kundenbeziehungen und die Beschleunigung des Umsatzwachstums in der dynamischen Datenmanagement-Landschaft konzentrieren. Henrik Jorgensen, CRO der Exasol AG: "In meinen Gesprächen mit Kunden und Interessenten beobachte ich einen bedeutenden Wandel in der Datenmanagement-Landschaft. Viele Unternehmen entscheiden sich dafür, bestimmte Teile ihrer Daten on-premise zu behalten, getrieben von regulatorischen Anforderungen oder um die explodierenden Kosten zu vermeiden, die mit hochvolumigen, kontinuierlichen Cloud-Workloads verbunden sind. Dieser 'Cloud Smart'-Ansatz - ein Hybridmodell, das On-Premise- und Cloud-Lösungen ausbalanciert - entwickelt sich rasch zu einem maßgeblichen Trend. Bei Exasol sind wir einzigartig positioniert, um diesen zukunftsorientierten Unternehmen flexible Lösungen anzubieten, mit denen sie ihre Dateninfrastruktur sowohl für Compliance als auch für Kosteneffizienz optimieren können."



Lars Milde übernimmt als Chief Marketing Officer (CMO) die Verantwortung für die Aktivitäten zur Stärkung der globalen Positionierung von Exasol. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Führungspositionen bei Softwareunternehmen, darunter IBM, Cognos, Tableau Software und Salesforce. Seine Expertise in der Entwicklung von Markenstrategien, Nachfragegenerierung und Kundenengagement wird entscheidend für die Stärkung von Exasols Marktpräsenz sein. Lars Milde, CMO der Exasol AG: "Ich freue mich sehr, zu Exasol zu stoßen. Das Unternehmen ist hervorragend positioniert, um Kunden bei der Datenanalyse im Spannungsfeld zwischen Big Data und KI-Anwendungen einerseits und explodierenden Cloud-Kosten andererseits zu unterstützen. Mit der leistungsstarken Analytics Engine von Exasol können Kunden enorme Datenmengen in hoher Frequenz zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis analysieren. Diese Fähigkeit spielt in einer Welt explodierender Cloud-Verbrauchskosten eine zunehmend wichtige Rolle."



Über Exasol AG Exasol ist die leistungsstärkste Analytics Engine der Welt, speziell entwickelt, um die anspruchsvollsten Daten-Workloads mit außergewöhnlicher Skalierbarkeit und einem unübertroffenen Preis-Leistungs-Verhältnis zu bewältigen. Die hochoptimierte Abfrage-Engine des Unternehmens treibt robuste Data-Warehouse-Lösungen sowohl für On-Premise- als auch für Hybrid-Implementierungen an und ermöglicht es Organisationen, überlegene Leistung zu erzielen. Exasol ermöglicht datengesteuerten Organisationen: Blitzschnelle, skalierbare und flexible Analyselösungen

Echtzeit-Erkenntnisse

Erhebliche Kosteneinsparungen

Beschleunigte Entwicklung

Minimaler Verwaltungsaufwand Für weitere Informationen darüber, wie Exasol Ihre Datenanalysefähigkeiten transformieren kann, besuchen Sie www.exasol.com .



Media Relations-Kontakt: Emily Taylor

Director Global Marketing

Tel.: +49 911 2399 1373

E-Mail: pr@exasol.com



Investor Relations-Kontakt: Christoph Marx

Head of Investor Relations

Tel.: +49 911 2399 114

E-Mail: ir@exasol.com



27.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com