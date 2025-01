Wang Li, General Manager der Kweichow Moutai Group, Chinas führendem Spirituosenunternehmen, wurde eingeladen, an der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) 2025 teilzunehmen, die vor Kurzem offiziell eröffnet wurde. Dort stellte sie Moutais Lösungen zu Themen wie ESG-Praktiken sowie grüne und kohlenstoffarme Entwicklung vor.

Wang Li, General Manager of Kweichow Moutai Group, presented Moutai's advanced experience in green technological innovation at the Davos-Caixin CEO luncheon. (Photo: Business Wire)

Beim Davos-Tencent Finance Vision Dinner 2025 erläuterte Wang die ESG-Entwicklung basierend auf den Praktiken von Moutai. Sie erklärte, dass Moutai an Langfristigkeit und einer qualitativ hochwertigen Entwicklung festhält und das ESG-Konzept in den gesamten Produktions- und Betriebsprozess integriert. Durch die Förderung nachhaltiger Entwicklung in drei Dimensionen harmonisches Zusammenleben mit der Natur, Teilhabe an sozialen Werten und Modernisierung der Selbstverwaltung sammelt Moutai Impulse und Vorteile für die zukünftige Entwicklung.

Außerdem präsentierte Wang Li beim Davos-Caixin-CEO-Mittagessen die fortgeschrittene Erfahrung von Moutai im Bereich grüner Technologieinnovationen. Sie sagte, dass Moutai-Spirituosen das Ergebnis der harmonischen Koexistenz von Mensch und Natur seien. Die Kweichow Moutai Group besteht darauf, die Innovationskraft grüner Technologie zu nutzen, um die grüne Entwicklung des Unternehmens zu unterstützen, und konzentriert sich dabei auf "Energieeinsparung, Kohlenstoffreduzierung, Emissionsreduzierung und Effizienzsteigerung", um eine "Verbesserung der Ökologisierung der Hauptwertschöpfungskette" zu erreichen.

Durch die Ressourcennutzung, die Ökologisierung und die High-End-Entwicklung der Nebenprodukte in der Spirituosenindustrie hat Moutai die Nutzung seiner Nebenprodukte realisiert. Mit Blick auf die Zukunft wird sich Moutai dafür einsetzen, mehr Innovationskraft und die Methoden grüner Technologien einzusetzen, um die Eigenschaften seiner Produkte zu erhalten.

Beim First Movers Coalition Leadership Meeting präsentierte Wang außerdem Moutais Lösung zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen. Wang sagte: "Das genaue Management der gesamten Kette ist ein wichtiges Merkmal von Moutais Kohlenstoffemissionsmanagement. Moutai erfasst den Kohlenstoff-Fußabdruck des gesamten Lebenszyklus seiner Produkte und hat unter anderem gezielte Programme für den Umbau der Energiestruktur sowie für die Reduzierung und Ökologisierung von Verpackungsmaterialien formuliert."

Moutai berücksichtigt auch das Recycling von Getränkeverpackungen und plant, ab 2025 in den chinesischen Provinzhauptstädten mit dem Recycling von Getränkeverpackungen zu beginnen, um die Kohlenstoffemissionen der gesamten Industriekette bis 2030 um 20 zu reduzieren.

Während des WEF wird Wang Li auch am "China Night"-Dialog teilnehmen und die Weisheit von Moutai mit chinesischen und ausländischen Experten teilen, insbesondere die Denkweise chinesischer Unternehmen bei der Bewältigung des Zeitalters der Intelligenz und die Gestaltung des internationalen Images chinesischer Unternehmen.

