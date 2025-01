Laut dem ISG Provider Lens-Bericht können KI-gestützte Tools die Herausforderungen der Versicherungsbranche bewältigen

Ein unvorhersehbares globales Umfeld und die fortschreitende KI und intelligente Technologien führen zu grundlegenden Veränderungen in der Risikolandschaft und in den Beziehungen der Versicherer zu Kunden und Aufsichtsbehörden in Europa, heißt es in einem neuen Forschungsbericht der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, der veröffentlicht wurde.

Der 2024 ISG Provider Lens Insurance Services-Bericht für Europa besagt, dass neue KI-gestützte Tools bestehende und neu auftretende Herausforderungen in der gesamten Wertschöpfungskette der Versicherungsbranche bewältigen können. Unternehmen setzen zunehmend auf Lösungen, um ihre Betriebsabläufe zu optimieren, die Bereitstellung von Dienstleistungen zu verbessern und die Einhaltung neuer Vorschriften sicherzustellen.

"Die Nachwirkungen von COVID-19 und die anhaltende globale Klimakrise tragen zu einer sich schnell verändernden Risikolandschaft bei und bringen etablierte versicherungsmathematische Modelle durcheinander", sagte Thorsten Stüwe, EMEA Director von ISG Insurance. "Die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Kräfte wirken sich auch darauf aus, wie viel Verbraucher und Unternehmen für Versicherungsprodukte ausgeben können. Versicherungsanbieter beginnen nun, die Strategieänderungen zu bewerten, die diese Kräfte bewirken werden."

Dem Bericht zufolge hat sich KI von einem spekulativen Konzept zu einer transformativen Kraft im Versicherungswesen entwickelt, mit Anwendungen wie datengesteuerten Agentenprofilen, prädiktiven Gesundheitsanalysen und fortschrittlichen Betrugserkennungstechniken. Dienstleister bieten immer speziellere Lösungen an, um der steigenden Nachfrage nach Personalisierung gerecht zu werden und fortschrittliche Technologien wie KI/ML zu integrieren, um die Schadenbearbeitung, die Verwaltung von Versicherungspolicen und den Kundenservice zu verbessern.

Für den europäischen Markt konzentrieren sich die Dienstleister auf stärker datengestützte Entscheidungsfindung und prädiktive Analysedienste und unterstützen Versicherungsunternehmen dabei, ihr Geschäftsprozess-Outsourcing in digitalisierte Abläufe umzuwandeln, um das Kundenerlebnis während des gesamten Lebenszyklus von Versicherungsdienstleistungen zu verbessern.

Während Managed Services und das Management von Anwendungsdaten weiterhin wichtige Bestandteile der IT-Budgets von Versicherungsunternehmen sind, so die ISG-Studie, erweitern IT-Outsourcing-Anbieter ihr Portfolio um Systemintegration, IT-Beratungsdienste und Unternehmensberatung und nutzen modernste digitale Technologien, einschließlich dialogorientierter KI, um die Kundenbindung zu verbessern.

"Kundenerfahrung und Innovation haben sich in der Versicherungsbranche als entscheidende Wettbewerbsfaktoren herausgestellt", sagte Jan Erik Aase, Partner und Global Leader bei ISG Provider Lens Research. "Strategische Anbieterpartner können einen enormen Mehrwert schaffen, indem sie Technologien der nächsten Generation, innovative Geschäftsprozesse und Versicherungsfunktionen bereitstellen, die ein kosteneffizientes und nachhaltiges Wachstum ermöglichen."

Der Bericht untersucht auch die Notwendigkeit für führende Versicherungsunternehmen, ihre aktuelle organisatorische Aufstellung umfassend zu bewerten. Um das enorme Potenzial von KI effektiv zu nutzen, sollten Versicherer skalierbare KI-Infrastrukturen aufbauen, die Zusammenarbeit zwischen Datenwissenschaftlern und Versicherungsmathematikern fördern und eine Kultur der kontinuierlichen Innovation aufrechterhalten.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen, mit denen Versicherungsunternehmen in Europa konfrontiert sind, darunter die Aufrechterhaltung der Rentabilität und die Neuerfindung von Geschäftsmodellen, finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points Briefing hier.

Der 2024 ISG Provider Lens Insurance Services-Bericht für Europa bewertet die Fähigkeiten von 55 Anbietern in fünf Quadranten: Lebens- und Rentenversicherungen (L&R) BPO-Dienstleistungen, Sach- und Unfallversicherungen (P&C) BPO-Dienstleistungen, Versicherungs-ITO-Dienstleistungen, Versicherungs-ITO-Dienstleistungen Mittelstand und Versicherungs-ITO-Dienstleistungen Mittelstand Next-Gen.

Der Bericht nennt Accenture, Cognizant, Genpact, TCS und Tech Mahindra als führende Unternehmen in jeweils drei Quadranten. EXL, Sopra Steria und WNS sind jeweils in zwei Quadranten als Leader aufgeführt. Atos, Capgemini, Charles Taylor, DXC Technology, Fujitsu, GFT, HCLTech, Hexaware, Infosys, Iron Mountain, Kyndryl, Mphasis, msg global solutions, NTT DATA, Publicis Sapient, Randstad Digital, Sutherland, Unisys, Wipro und Zuehlke werden in jeweils einem Quadranten als Leader genannt.

Darüber hinaus werden HCLTech, Sopra Steria, UST, Xceedance und Zuehlke in jeweils einem Quadranten als Rising Stars bezeichnet Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG.

Im Bereich Kundenerfahrung wird Persistent Systems unter den Versicherungsdienstleistern zum globalen ISG CX Star Performer 2024 ernannt. Persistent Systems erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage "Voice of the Customer", die Teil des ISG Star of Excellence-Programms ist, der führenden Qualitätsauszeichnung für die Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Individuelle Versionen des Berichts sind bei NTT Data, WNS und Sutherland erhältlich.

Der ISG Provider Lens Insurance Services-Bericht für Europa 2024 steht Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Webseite zur Verfügung.

