© Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die Gewinner-Aktie des Jahres 2024 startet am Montag mit Verlusten von knapp 20 Prozent in den Handel. Eine neue KI-App aus China sorgt für Aufregung in der Tech-Branche und zieht auch Siemens Energy runter.Auslöser des Kursrutsches waren nicht etwa eine Nachricht des Energietechnik-Spezialisten selbst - die nächsten Quartalszahlen werden erst Anfang Februar vorgestellt. Vielmehr spiegelt der zweistellige Kursrutsch die Sorge der Anleger über mögliche Überbewertungen im KI-Sektor und den Hype um die chinesische Billig-KI DeepSeek wider. Der Erfolg von DeepSeek sorgt am Montagmorgen auch für einen Kurseinbruch bei Schwergewichten wie Nvidia, Microsoft, Broadcom und Infineon. Der Tech-Index …