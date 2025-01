Berlin (ots) -Im Asterix-Universum überschlagen sich bis zur Veröffentlichung des 41. Abenteuers am 23. Oktober 2025 bei Story House Egmont die Ereignisse: Erstmals werden in Deutschland Frühwerke, Skizzen, Originalseiten und persönliche Gegenstände der Asterix-Schöpfer Albert Uderzo und René Goscinny gezeigt. Das Museum für Kommunikation Berlin startet die Ausstellung "Uderzo - von Asterix bis Zaubertrank" am 6. Februar 2025. Bis Mitte Juni kommen Fans den Ursprüngen der gallischen Helden hautnah. Kuratiert wird die Werkschau von Sylvie Uderzo, der Tochter des Zeichners Uderzo und vom Berliner Comiczeichner Flix (Felix Görmann).Der Comiczeichner Flix ist fasziniert:"Eine solche Ausstellung zu begleiten ist eine Once in a Lifetime-Sache. Freude und Ehre und Herausforderung zugleich. Albert Uderzos Werken so unfassbar nahe zu sein, ist für mich vielleicht so vorzustellen, als wenn man Katholik ist und zum Papst gebeten wird."Sowohl Sylvie Uderzo und Flix stehen ab sofort für Interviews zur Verfügung. Ausführliche Informationen zur Ausstellung und Pressekonferenz am 5. Februar 2025 finden Sie hier: UDERZO - Von Asterix bis Zaubertrank - Museum für Kommunikation Berlin (https://www.mfk-berlin.de/pressemappe-uderzo-asterix/).Doch das ist längst nicht alles, um die Wartezeit bis zum 41. Abenteuer im Herbst zu versüßen: Im Frühjahr 2025 erobert die langersehnte Netflix-Animationsserie "Asterix - Der Kampf der Häuptlinge" die Welt. In 190 Ländern feiert Netflix zeitgleich die Premiere der allerersten Serie mit den beliebten Galliern. Story House Egmont legt noch einen obendrauf und präsentiert bereits ab dem 8. April die limitierte Extraausgabe des Klassikers "Kampf der Häuptlinge", der als Vorlage zur Serie diente. Das Sammelalbum ist als Hardcover mit 16 Zusatzseiten im Buchhandel erhältlich (D: EUR 13,50; A: EUR 13,90; SFR 18,90; auch online unter www.egmont-shop.de) und gewährt exklusive Einblicke in die Entstehung der 3D-Animationsserie.Story House Egmont informiert regelmäßig über Neuerscheinungen aus dem Asterix-Kosmos, bis am 23. Oktober 2025 das langersehnte 41. Asterix-Abenteuer im Handel erscheint. In dem brandneuen Asterix-Album werden die Gallier in die Sonne geschickt. Das Reiseziel ist noch geheim. Zum zweiten Mal liefert Fabcaro (Fabrice Caro) das Szenario, Didier Conrad übernimmt wie gewohnt die Zeichnungen. Gemeinsam treten sie in die Fußstapfen der genialen Schöpfer René Goscinny und Albert Uderzo. Seit 1959 wurden weltweit 400 Millionen Asterix-Alben in 120 Sprachen und Dialekten verkauft, etwa ein Drittel davon in den deutschsprachigen Ländern.Für Interviews, ausführliche Informationen und Bildmaterial wenden Sie sich an den Pressekontakt und reservieren schon heute Ihre Rezensionsexemplare.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/5957511