FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.01.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 250 (275) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 29 (32) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 245 (255) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ENERGEAN PRICE TARGET TO 940 (1045) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1730 (1770) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 370 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RENEW HOLDINGS TARGET TO 1200 (1305) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BRIDGEPOINT PRICE TARGET TO 330 (300) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP CUTS JD SPORTS FASHION TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - GOLDMAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 325 (330) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 69 (70) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1160 (940) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES LEGAL & GENERAL TO 'BUY' - PRICE TARGET 265 PENCE - JEFFERIES CUTS WATKIN JONES PRICE TARGET TO 33.50 (35.60) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 435 (445) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 775 (650) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL TARGET TO 2763 (2645) P - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES HALEON TO 'BUY' (HOLD) - ODDO BHF RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1000 PENCE - 'UNDERPERFORM' - STIFEL RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1150 (830) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS DIRECT LINE TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 275 (250) PENCE - UBS RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 3900 (3000) PENCE - UBS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1300 (1000) PENCE - 'NEUTRAL'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob