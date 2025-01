Bereits mehrfach hatte Adidas 2024 die Prognose angehoben. Dennoch gelang in dieser Woche mit den vorläufigen Jahreszahlen eine positive Überraschung. Laut Vorabzahlen vom Mittwoch (23.1.) stieg der währungsbereinigte Umsatz im vierten Quartal gegenüber Vorjahr um 19% auf fast 6,0 Mrd. Euro. Werden die Yeezy-Verkäufe herausgerechnet, so lag der Anstieg bei 18%, was für ein Ende der Störfeuer durch den Problemschuh spricht. Damit schlug der Konzern aus Herzogenaurach den Analystenkonsens um fast 5%. Gleichzeitig gelang es in ...

