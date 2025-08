EQS-News: PUMA SE / Schlagwort(e): Personalie

PRESSEMITTEILUNG PUMA ernennt Archie McEachern zum Vice President Basketball Herzogenaurach, 4. August 2025 - Das Sportunternehmen PUMA hat den Branchenexperten Archie McEachern zum Vice President des Geschäftsbereichs Basketball ernannt. Er tritt seine neue Position am 18. August 2025 an. McEachern wird von Boston aus arbeiten und an Maria Valdes, PUMAs Chief Product Officerin, berichten. Archie McEachern blickt auf eine erfolgreiche Karriere in der Sportbranche zurück und war in verschiedenen internationalen Führungspositionen in den Bereichen Merchandising, Produktentwicklung und Vertrieb bei Nike und VF Corporation tätig. Außerdem war er CEO des Basketball-Innovations-Start-ups 360 Hoops. Bei PUMA tritt er die Nachfolge von Max Staiger an, der das Unternehmen in diesem Jahr verlassen hat. "Mit Archie haben wir einen erfahrenen Experten gewonnen, der sowohl das Produkt als auch die Kultur unserer Konsument*innen versteht", sagte Maria Valdes, Chief Product Officerin bei PUMA. "Basketball war schon immer Teil der DNA von PUMA. Da dieser Sport weltweit weiter wächst, sind wir zuversichtlich, dass Archie dazu beitragen wird, unser Vermächtnis im Basketball zu stärken und unseren Einfluss auf und neben dem Platz auszubauen." Seit der Rückkehr zum Basketball im Jahr 2018 hat PUMA ein sehr positives Momentum in diesem Geschäftsbereich entwickelt und begehrte Produkte wie die MB Signature Schuhe oder den All-Pro entwickelt, der mit der branchenführenden Technologie NITROTM ausgestattet ist. Das Unternehmen hat mehrere hochkarätige Markenbotschafter unter Vertrag genommen, darunter die NBA- und WNBA-Stars LaMelo Ball, Tyrese Haliburton und Breanna Stewart. Medienkontakt: Robert-Jan Bartunek - PUMA Corporate Communications - robert.bartunek@puma.com PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.



