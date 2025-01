Innovatives Design der Abscheidungstechnologie ermöglicht Fortschritte bei wichtigem Projekt zur Kohlenstoffabscheidung und -Speicherung in Norwegen

SLB (NYSE: SLB) gab heute bekannt, dass SLB Capturi in Zusammenarbeit mit Aker Solutions von Hafslund Celsio AS einen EPCIC-Auftrag (Engineering, Procurement, Construction, Installation and Commissioning) für die Lieferung einer Kohlenstoffabscheidungslösung für die Müllverbrennungsanlage in Klemetsrud, Oslo, erhalten hat. Hafslund Celsio ist Norwegens größter Fernwärmeversorger und Eigentümer und Betreiber der größten Müllverbrennungsanlage des Landes. Das Kohlenstoffabscheidungsprojekt von Hafslund Celsio ist Teil von Longship, dem Projekt der norwegischen Regierung zur Kohlenstoffabscheidung und -Speicherung (CCS) über die gesamte Wertschöpfungskette.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250124079596/de/

The project will now be delivered based on SLB Capturi's modularized Just Catch 400 unit. The space-efficient Just Catch design has been fundamental to enabling a viable, cost-effective solution by reducing onsite footprint, installation, and outfitting work.(Photo: Business Wire)

Der Auftrag umfasst die Lieferung einer Anlage zur Kohlenstoffabscheidung, eines Verflüssigungssystems, einer Zwischenlagerung und einer Verladeanlage am Standort der Müllverbrennungsanlage. Er umfasst auch ein System zur Zwischenlagerung von CO2 und zur Schiffsbeladung im Hafen von Oslo, von wo aus das CO2 zur permanenten Lagerstätte Northern Lights auf dem norwegischen Festlandsockel transportiert wird. Nach Inbetriebnahme soll die Anlage zur Kohlenstoffabscheidung jährlich 350.000 Tonnen CO2 abscheiden.

Der EPCIC-Zuschlag folgt auf eine Phase der Kostensenkung für das Projekt von Hafslund Celsio, in der Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung, einschließlich einer Optimierung des Layouts, ermittelt wurden. Das Projekt wird nun auf der Grundlage der modularen Just Catch 400-Einheit von SLB Capturi durchgeführt. Das platzsparende Just-Catch-Design war von grundlegender Bedeutung für die Ermöglichung einer tragfähigen, kostengünstigen Lösung, indem der Platzbedarf vor Ort sowie die Installations- und Ausstattungsarbeiten reduziert wurden.

"Standardisierung und Modularisierung spielen eine Schlüsselrolle bei der wirtschaftlichen Umsetzung von Projekten zur Kohlenstoffabscheidung", sagte Egil Fagerland, Chief Executive Officer von SLB Capturi. "Wir sind sehr stolz auf unsere Zusammenarbeit mit Hafslund Celsio und Aker Solutions, um unser Just-Catch-Anlagenkonzept an die technisch-wirtschaftlichen Anforderungen dieses Projekts anzupassen und es so zu verwirklichen. Wir freuen uns darauf, dieses Vorzeigeprojekt als erfolgreiches Modell für industrielle Dekarbonisierungsprojekte in Norwegen und auf der ganzen Welt zu liefern."

Das Projekt von Hafslund Celsio ist die zweite Anlage zur Kohlenstoffabscheidung in Longship, wo SLB Capturi bereits in Zusammenarbeit mit Aker Solutions die Anlage zur Kohlenstoffabscheidung im Zementwerk von Heidelberg Materials in Brevik liefert.

"Der heutige Tag markiert einen bedeutenden Meilenstein für Aker Solutions und die CCS-Branche in Norwegen. Wir sind stolz darauf, Teil dieses Schlüsselprojekts zu sein, und freuen uns darauf, mit unserer effektiven Projektdurchführung, die auf drei Jahrzehnten Erfahrung auf dem CCS-Markt basiert, einen Beitrag zu leisten. Dieses Projekt ist ein Beweis für die wichtige Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor beim Aufbau einer industriellen Wertschöpfungskette für die Kohlenstoffabscheidung und -Speicherung. Das Projekt wird auch erheblich zur Reduzierung der Emissionen beitragen und einen Mehrwert für die Industrie und die Gesellschaft schaffen", sagte Kjetel Digre, CEO von Aker Solutions.

"Wir freuen uns, dass Aker Solutions und SLB Capturi bei diesem bedeutenden Industrieprojekt mit uns zusammenarbeiten", erklärte Martin S. Lundby, CEO von Hafslund Celsio. "Die Zusammenarbeit mit renommierten Partnern, die über umfangreiche Erfahrung in der Kohlenstoffabscheidung und -Speicherung aus dem Longship-Projekt verfügen, gibt uns Sicherheit und Stärke. Unsere Partner bringen wertvolles Fachwissen aus großen industriellen Entwicklungen in Norwegen und international ein. Gemeinsam werden wir eine Lösung zur Kohlenstoffabscheidung entwickeln, die voraussichtlich im dritten Quartal 2029 einsatzbereit sein wird."

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über SLB Capturi

SLB Capturi ist ein Joint Venture zwischen SLB und Aker Carbon Capture, das sich der Entfernung und Reduzierung von Kohlenstoff widmet. Die bewährten modularen Technologien des Unternehmens ermöglichen es der Industrie, Abscheidungstechnologien schnell und in großem Maßstab einzusetzen und so die Anforderungen von morgen und die Chancen von heute zu erfüllen. Das Unternehmen liefert derzeit sieben Anlagen zur Kohlenstoffabscheidung an Bioenergie-, Abfallverwertungs- und Zementwerke. Weitere Informationen finden Sie unter capturi.slb.com.

Über Aker Solutions

Aker Solutions liefert integrierte Lösungen, Produkte und Dienstleistungen für die globale Energieindustrie. Das Unternehmen ermöglicht eine kohlenstoffarme Öl- und Gasproduktion und entwickelt erneuerbare Lösungen, um den zukünftigen Energiebedarf zu decken. Durch die Kombination innovativer digitaler Lösungen und einer vorhersehbaren Projektabwicklung will Aker Solutions den Übergang zu einer nachhaltigen Energieerzeugung beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter akersolutions.com.

Über Hafslund Celsio

Hafslund Celsio AS ist der größte Produzent und Lieferant von Fernwärme in Norwegen und lieferte 2023 25 der in Norwegen erzeugten Fernwärme. 2024 produzierte das Unternehmen 1,9 TWh Fernwärme. Das Müllheizkraftwerk von Hafslund Celsio in Klemetsrud, Oslo, ist das größte in Norwegen und hat eine Kapazität von 350.000 Tonnen Abfall pro Jahr. Das Unternehmen weitet seine Aktivitäten auch auf die Fernkühlung aus. Das Unternehmen beschäftigt etwa 232 Mitarbeiter. Hafslund Celsio gehört einem norwegischen Investorenkonsortium, bestehend aus Hafslund (60 %), Infranode (20 %) und HitecVision (20 %).

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze, d. h. Aussagen über die Zukunft, nicht über vergangene Ereignisse. Solche Aussagen enthalten oft Wörter wie "erwarten", "können", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", "werden", "potenziell", "prognostiziert" und andere ähnliche Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Angelegenheiten, die in unterschiedlichem Maße ungewiss sind, wie z. B. Prognosen oder Erwartungen hinsichtlich des Einsatzes oder des erwarteten Nutzens der neuen Technologien und Partnerschaften von SLB, Aussagen über Ziele, Pläne und Prognosen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltfragen, Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Energiewende und den globalen Klimawandel sowie Verbesserungen bei Betriebsabläufen und Technologien. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Unfähigkeit, die Ziele für netto-negative Kohlenstoffemissionen zu erreichen; die Unfähigkeit, die beabsichtigten Vorteile der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB zu erkennen; Gesetzes- und Regulierungsinitiativen, die sich mit Umweltbelangen befassen, einschließlich Initiativen, die sich mit den Auswirkungen des globalen Klimawandels befassen; den Zeitpunkt oder den Erhalt von behördlichen Genehmigungen und Zulassungen; sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jüngsten Formularen 10-K, 10-Q und 8 -K, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht oder dieser vorgelegt wurden. Wenn eines oder mehrere dieser oder anderer Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten (oder sich die Folgen einer solchen Entwicklung ändern) oder sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen Ergebnissen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und SLB lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

