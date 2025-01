Zürich - Der Bitcoin ist in der Nacht auf Montag unter die wichtige Marke von 100'000 Dollar gefallen. Als Gründe für den Rückschlag werden am Markt die Unsicherheit über den am Mittwoch anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank und die Schwäche der US-Technologiewerte genannt. Am Montagmorgen notiert der Bitcoin bei 99'000 Dollar. Damit hat die «Krypto-Leitwährung» innerhalb von 24 Stunden rund 6 Prozent an Wert eingebüsst. Noch stärker gaben ...

