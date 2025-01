Das Förderprogramm zur Doppelnutzung von Flächen im Ländle hat ein Gesamtbudget von vier Millionen Euro. Die nun ausgewählten Photovoltaik-Anlagen müssen bis Ende November am Netz sein. Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in Baden-Württemberg hat vier weitere Vorhaben im Zuge des Förderprogramms "Flächen doppelt nutzen - PV an Mobilitätsinfrastrukturen" ausgewählt. Sie werden mit insgesamt 724. 000 Euro bezuschusst, wie das Ministerium am Montag veröffentlichte. Es handelt sich um das Nachfolgeprogramm für "Überdachung bestehender Parkplatze mit PV", für das bis Oktober 2024 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...