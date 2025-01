Die Rücknahme der von der Biden-Regierung festgelegten Zielvorgabe von 50 % für den Absatz von Elektrofahrzeugen, die Abschaffung von Subventionen und die Lockerung der Emissionsstandards durch die US-Regierung markieren einen signifikanten Wandel. Dies verringert den Druck auf traditionelle Automobilhersteller, birgt jedoch das Risiko einer langsameren Einführung von Elektrofahrzeugen, höherer Preise und einer wachsenden Lücke zu globalen Marktführern wie China. Diese Verlangsamung könnte die Nachfrage nach EV-zentrierten Innovationen, wie den sensorintensiven Produkten von Elmos, dämpfen. Allerdings sorgt das nahezu antriebsunabhängige IC-Portfolio des Unternehmens für eine stabile Nachfrage sowohl bei traditionellen als auch bei elektrischen Fahrzeugen. Automobilhersteller könnten ihre Investitionen nun verstärkt auf autonomes Fahren, Fahrzeugdigitalisierung und Premium-Funktionen verlagern, was gut mit der Expertise von Elmos in Sicherheitssystemen und moderner Beleuchtungstechnologie übereinstimmt und die Nachfrage ausgleicht. Für 2025 erwarten die Analysten von mwb research, dass das Branchenwachstum aufgrund von Bestandsdruck und verhaltener Nachfrage in wichtigen Märkten schwer zu realisieren sein wird. Vor diesem Hintergrund passen die Analysten ihre Schätzungen an und prognostizieren nun ein moderates Umsatzwachstum von 1,5 % und einen leichten Rückgang der EBIT-Marge auf 23,5 % (-1,5 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr) für 2025. Trotz der Herausforderungen bleibt die Elmos-Aktie eine Top-Empfehlung mit einem angepassten Kursziel von EUR 98,00 (zuvor EUR 105,00), gestützt durch strategische Initiativen, die ab 2025 und darüber hinaus einen historisch hohen freien Cashflow generieren sollen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Elmos%20Semiconductor%20SE