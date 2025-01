NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2800 Pence belassen. Dass der Spirituosenkonzern klargestellt habe, weder die Biermarke Guiness noch seine Beteiligung an der Champagnermarke Moët Hennessy verkaufen zu wollen, stärke das Vertrauen ins organische Wachstum, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Montag vorliegenden Studie. Unter dem neuen Finanzchef werde eine Erholung sichtbar werden. Drastische Schritte zur Schaffung von Werten seien daher wohl nicht nötig./niw/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2025 / 11:02 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2025 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0002374006