Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag nach einem bereits schwachen Start in die Handelswoche bis zum Mittag weiter tief im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 21.145 Punkten berechnet, 1,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag.Daran konnte auch der überraschend gestiegene Ifo-Geschäftsklimaindex nicht viel ändern. Besonders schwer erwischte es die Aktien des Technologiekonzerns Siemens Energy, die zwischenzeitlich mehr als 20 Prozent abgaben. Hintergrund dürfte aufkommende Konkurrenz durch den Erfolg eines neuen Modells für Künstliche Intelligenz (KI) in China sein."In den letzten Handelswochen galten die deutschen Aktien auch eher im Vergleich zu den US-Unternehmen als unterbewertet", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die aktuelle konjunkturelle Situation und deren Perspektiven wurden dabei zum Teil ausgeblendet. Sollten nun die US-Aktien eine Konsolidierung einleiten, wird dies nicht spurlos an den Aktien der Dax-Konzerne vorbeigehen", fügte er hinzu.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,0510 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9515 Euro zu haben.