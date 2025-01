Kreisen zufolge hat sich eine Mehrheit im Bundestag gefunden, um noch vor den Wahlen wichtige Energiegesetze zu beschließen. Am Mittwoch stehen die Beschlüsse im Bundestag an. Laut informellen Informationen hat es unter den Bundestags-Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen und der CDU/CSU eine Einigung zu verschiedenen zentralen Energiegesetzgebungen gegeben. Noch in der laufenden Woche stehen dazu die 2. und 3. Lesung im Bundestag an. Die Fraktionen wollen demnach die Beschlüsse an diesem ...

