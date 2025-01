NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Angesichts der Bestrebungen der neuen US-Regierung unter Donald Trump, den Windkraftausbau einzuschränken, dürften sich das Wachstum neuer Windkraftkapazitäten an Land ab dem zweiten Halbjahr 2027 deutlich verlangsamen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Aktuell im Bau befindlich Projekte dürfte derweil nicht im Risiko stehen./mis/laVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 04:30 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: ES0144580Y14