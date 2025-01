Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

- Q4-Umsatz: 8,8 Mio. USD für ein Wachstum von 135 % im Jahresvergleich

- Bruttogewinnmarge im vierten Quartal: Anstieg um 400 Basispunkte auf 63 % aufgrund von Kostensenkungsstrategien

- Prognose für 2025: Umsatz von 28 bis 32 Millionen US-Dollar; EBITDA von -2 Millionen US-Dollar Verlust bis 2 Millionen US-Dollar Gewinn

- Starker Kassenbestand von 4,2 Millionen US-Dollar zum 24. Januar unterstützt das Wachstum im Jahr 2025

Toronto, ON - 27. Januar 2025 - American Aires Inc. ("American Aires" oder "Aires Tech" oder "Aires" oder das "Unternehmen") (WKN: A3EQAF - CSE: WIFI - OTC: AAIRF), ein Vorreiter im Bereich fortschrittlicher Technologien zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung (EMF), legt vorläufige ungeprüfte Ergebnisse für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2024 ("Q4/2024") und die zwölf Monate bis zum 3. Dezember 2024 ("Geschäftsjahr 2024")

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass sie die geprüften Jahresabschlüsse und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 im April 2025 einreichen wird. Das Unternehmen stellt den Investoren zu diesem Zeitpunkt vorläufige und ungeprüfte Kennzahlen für das vierte Quartal 2024 zur Verfügung, da der Beitrag des Quartals zu den Jahresergebnissen 2024 und auch seine strategische Bedeutung für den Erfolg des Unternehmens im Jahr 2025 von großer Relevanz sind.

Bargeld- und Lagerbestände auf Rekordhöhe von 6,5 Millionen US-Dollar

Zum 31. Dezember 2024 beliefen sich die Lagerbestände auf 2,3 Millionen US-Dollar, was die erheblichen Investitionen des Unternehmens in den Aufbau von Lagerbeständen zur Förderung des Umsatzwachstums widerspiegelt. Am 24. Januar 2025 belief sich der Kassenbestand von Aire auf 4,2 Millionen US-Dollar, was auf zwei separate umsatzbasierte Darlehensvereinbarungen zurückzuführen ist, die das Unternehmen im Dezember 2024 und Januar 2025 zur Finanzierung des erwarteten Wachstums bei Lagerbestand und Umsatz abgeschlossen hatte. Beide Kreditgeber - ClearCo und Shopify Capital - haben in der Vergangenheit mit dem Unternehmen zusammengearbeitet und ihre jeweiligen Kreditfazilitäten auf 520.000 US-Dollar bzw. 2,77 Millionen kanadische Dollar erhöht. Die Geschäftsführung erwartet im Sommer 2025 weitere Kreditverlängerungen. Die Geschäftsführung geht außerdem davon aus, dass beide Kreditgeber langfristige Partner für die Bestandsfinanzierung des Unternehmens werden und ihre Kreditbeträge mit den Verkaufs- und Bestandszahlen von Aires erhöhen werden, wodurch die Wachstumspläne des Unternehmens erleichtert und die Gesamtkapitalkosten des Unternehmens gesenkt werden.

Prognose für 2025

Das Management erwartet für 2025 einen Umsatz im Bereich von 28 bis 32 Millionen US-Dollar und ein EBITDA im Bereich von 2 Millionen US-Dollar Verlust bis 2 Millionen US-Dollar Gewinn. Die Spannen spiegeln den verstärkten Fokus des Managements auf Werbe- und Marketingeffizienz im Vergleich zu 2024 wider. Das Unternehmen hat bereits im Jahr 2024 erhebliche Investitionen getätigt und erwartet für 2025 einen Rückgang der Werbeausgaben auf Umsatzbasis. Darüber hinaus hat das Management bereits mehrere der Einzelposten neu verhandelt, die die Kosten des Unternehmens senken werden, einschließlich gesenkter Produkt- und Erfüllungskosten. Es wird erwartet, dass das EBITDA erheblich vom Zeitpunkt der Kostensenkungen beeinflusst wird, die sich auf die Gewinn- und Verlustrechnung auswirken, da das Unternehmen mit einem großen Lagerbestand aus der Zeit vor den Kostensenkungen in das Jahr 2025 eintritt, was die positiven Auswirkungen der Kostensenkungen verzögern könnte, bis der gesamte Lagerbestand vor den Kostensenkungen verkauft ist.

Obwohl es sich noch um ein junges und schnell wachsendes Unternehmen handelt, wie das Umsatzwachstum von 75 % im Jahr 2024, 79 % im Jahr 2023 und 128 % im Jahr 2022 zeigt, ermöglicht der datengestützte Ansatz des Managements ein höheres Maß an Vertrauen in den vorhersehbaren Wachstumskurs des Unternehmens. Das in den letzten drei Jahren erzielte Wachstum zeigt den Erfolg der langfristigen Strategie des Managements, eine Marke mit langem Atem aufzubauen und dabei herausfordernde Finanz- und Verbrauchermärkte sowie saisonale Volumenspitzen auszugleichen, um dem strategischen Wachstum Vorrang einzuräumen. Unsere starke Leistung im vierten Quartal 2024 hat die Voraussetzungen für ein vielversprechendes Jahr 2025 geschaffen, wobei der Schwerpunkt auf Marktanteilen, Effizienz und dem Ausbau erfolgreicher Partnerschaften liegt.

Das Management freut sich außerdem bekannt zu geben, dass das Auftragsvolumen vom 1. bis 24. Januar im Vergleich zum Vorjahr um 111 % gestiegen ist, was die anhaltende Dynamik zu Beginn des Jahres 2025 widerspiegelt und ein erstes Anzeichen dafür ist, dass das Unternehmen vom Erfolg der strategischen Bemühungen im Jahr 2024 profitiert und darauf aufbaut.

Josh Bruni, CEO von Aires, kommentierte: "In vielerlei Hinsicht war 2024 unser Jahr, in dem wir den Grundstein für wirklich bedeutende Partnerschaften gelegt haben. Und das vierte Quartal 2024 war das erste volle Quartal, in dem wir viele dieser Partnerschaften und damit verbundenen Vermögenswerte gleichzeitig auf den neuesten Stand gebracht hatten und auf dem Markt tätig waren. Die Fähigkeit, diese Partnerschaften zu nutzen, ermöglichte es uns, im vierten Quartal ein Wachstum zu erzielen, das angesichts der höheren Medienkosten und der Ablenkungen durch die Wahlen sonst nicht möglich gewesen wäre.

"Was das Jahr 2025 und darüber hinaus angeht, bin ich sehr optimistisch und gespannt. Zunächst einmal haben wir das ganze Jahr Zeit, um unsere Partnerschaften und alle damit verbundenen Gespräche strategisch zu erweitern und davon zu profitieren. Das wird viel Spaß machen und wir erwarten, dass es für unser Unternehmen transformativ sein wird. Bei größeren Partnerschaften kann man keine Echtzeit-Renditen erwarten. Aber je mehr wir Fahrt aufnehmen und Schwung aufbauen, desto mehr können wir die Effizienz der Werbung steigern, indem wir auf den bereits getätigten Anstrengungen und Investitionen aufbauen.

"Zweitens werden wir uns auch verstärkt darauf konzentrieren, Verbraucher zu erreichen, die Sport vielleicht nicht über Massenmarkt-Präsenzmöglichkeiten verfolgen, wie z. B. unseren bevorstehenden Auftritt im ersten Quartal 2025 in einer der führenden Reality-TV-Sendungen Amerikas, Military Makeover mit Montel Williams.2

"Drittens sind wir dank einer starken Liquiditätsbilanz und dringend benötigter Kreditvereinbarungen für Lagerbestände und Wachstum operativ sehr gut vorbereitet.

Diese Begeisterung und unser mehrjähriger Wachstumstrend spiegeln sich in unserer ersten Prognose zu Umsatz und EBITDA wider, da wir weiterhin zu einem aggressiven Wachstum entschlossen sind, um unsere führende Markenposition zu stärken und gleichzeitig die Rentabilität zu gewährleisten."

Rekordumsatz von 8,8 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2024, ein Wachstum von 135 % im Vergleich zum Vorjahr

Das vierte Quartal 2024 stellte mit einem Umsatz von 8,8 Millionen US-Dollar einen weiteren Quartalsrekord auf und markierte einen Anstieg von 135 % gegenüber den 3,7 Millionen US-Dollar, die im vierten Quartal 2023 gemeldet wurden (auf kombinierter Basis von Aires + HUCK1). Die Rekord-Verkaufszahlen im vierten Quartal 2024 setzen den Trend des hohen Wachstums gegenüber dem Vorjahr fort, das das Unternehmen bereits zuvor gemeldet hatte. Dieses Wachstum ist größtenteils auf die Umsetzung strategischer Marketingpartnerschaften zurückzuführen, die im Laufe des Jahres 2024 eingegangen wurden. Das Management stellt fest, dass nur ein Teil der Gesamtvorteile der Initiativen von 2024 im vierten Quartal realisiert wurde, da das Unternehmen in diesem Zeitraum weiterhin Verkaufspartnerschaften aufbaute und noch nicht alle Partnerschaften zum Umsatz beitrugen. Darüber hinaus waren im vierten Quartal 2024 deutlich höhere Medienkosten und Ablenkungen durch das Verbraucherverhalten aufgrund der US-Präsidentschaftswahlen sowie ein kürzerer Versandzeitraum als üblich für das Weihnachtsgeschäft zu verzeichnen. Die Anzahl der Partnerschaften und Investitionen, die zu Beginn des Jahres getätigt wurden, ermöglichten es dem Unternehmen, die Werbeaktivitäten erfolgreich auszugleichen, um hohe Margen aufrechtzuerhalten und die aufgestaute Nachfrage ohne übermäßige Rabatte zu nutzen, was sich in der Verbesserung der Bruttogewinnmarge widerspiegelt.

Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich um 400 Basispunkte auf 63 % (von 59 % im Vorjahr), was hauptsächlich auf bestimmte Kostensenkungsmaßnahmen, die Anfang 2024 ergriffen wurden, sowie auf einen strategischeren und maßvolleren Ansatz bei der Gewährung von Rabatten zurückzuführen ist. Die Werbeausgaben stiegen im Jahresvergleich um 197 % auf 3,4 Millionen US-Dollar (von 1,1 Millionen US-Dollar im Vorjahr), da das Unternehmen konzertierte Anstrengungen unternahm, um die Reichweite und Bekanntheit von Aires als Marke in den Augen der Verbraucher zu erhöhen, das Beste aus den wichtigen Partnerschaften mit der UFC, WWE, Canada Basketball und anderen Athleten und Prominenten herauszuholen und Aires auf weiteres Wachstum im Jahr 2025 vorzubereiten. Die Marketingausgaben stiegen um 187 % auf 1,8 Millionen US-Dollar (von 0,6 Millionen US-Dollar im Vorjahr), was die Abschreibung der zuvor erwähnten strategischen Marketingpartnerschaften zusammen mit einigen geringfügigen Kostensenkungen widerspiegelt.

Infolgedessen wurde das EBITDA für das vierte Quartal 2024 mit -0,3 Millionen US-Dollar ausgewiesen (gegenüber 0,08 Millionen US-Dollar im Vorjahr).

Umsatz 2024: 18,2 Millionen US-Dollar - höchster Jahresumsatz nach ähnlicher Leistung im Jahr 2023

Auf Jahresbasis stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 75 % auf 18,2 Millionen US-Dollar (von 10,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2023), während sich die Bruttogewinnmarge um 100 Basispunkte auf 62 % verbesserte (von 61 % im Vorjahr). Die Werbe- und Marketingkosten stiegen um 115 % bzw. 97 % auf 8,1 Millionen US-Dollar bzw. 4,2 Millionen US-Dollar aus den gleichen Gründen, die in der Übersicht für das vierte Quartal 2024 oben genannt wurden. Der EBITDA-Verlust für 2024 stieg auf 3,3 Millionen US-Dollar (von 1,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2023).

Das Unternehmen geht mit der stärksten operativen Grundlage in seiner Geschichte in das Jahr 2025 und sichert so ein nachhaltiges Wachstum. Anders als im Jahr 2024 erwartet das Management, im Jahr 2025 den vollen jährlichen Nutzen aus den bestehenden strategischen Partnerschaften zu ziehen. Partnerschaften mit prominenten Organisationen wie der UFC und Canada Basketball sorgen für Glaubwürdigkeit und ermöglichen es Aires, neue Märkte, Regionen und demografische Gruppen zu erreichen. Die Rekordleistung im vierten Quartal 2024 hat es dem Management außerdem ermöglicht, Kundeneinblicke zu nutzen, um Marketingstrategien anzupassen, die Ausrichtung auf die Verbraucherpräferenzen sicherzustellen und das Produktangebot möglicherweise zu verbessern.

Tabelle 1: Vorläufige Finanzlage für das vierte Quartal 2024 (ungeprüft)

(in kanadischen Dollar)1

Über American Aires Inc.

American Aires Inc. ist ein kanadisches Nanotechnologieunternehmen, das sich der Verbesserung des Wohlbefindens und der Umweltsicherheit durch wissenschaftlich fundierte Innovation, Bildung und Interessenvertretung verschrieben hat. Das Unternehmen verkauft eine Reihe von patentierten, auf Silizium basierenden Resonatorprodukten, die vor den potenziell schädlichen Auswirkungen der Strahlung elektromagnetischer Felder (EMF) schützen.* Die Lifetune-Produkte von Aires beugen der EMF-Strahlung vor, die von Unterhaltungselektronikgeräten wie Mobiltelefonen, Computern, Babyfonen und WLAN-Geräten, einschließlich der leistungsstärkeren und schnell wachsenden Hochgeschwindigkeitsnetze der 5. Generation, ausgestrahlt wird. Aires ist an der CSE unter dem Ticker "WiFi" und an der OTCQB unter dem Symbol "AAIRF" notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.investors.airestech.com.

*Hinweis: Basierend auf internen und von Experten geprüften Forschungsstudien und klinischen Versuchen des Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie unter https://airestech.com/pages/tech.

1. Beachten Sie, dass das Unternehmen am 28. August 2023 eine Partnerschaft mit HUCK Project LLC (HUCK) eingegangen ist, wodurch HUCK ein nicht-exklusiver globaler Vertriebspartner nur für den Einzelhandel wurde. Vom 1. Januar 2023 bis zum 28. August 2023 (der Zeitraum vor HUCK im Laufe des Jahres) baute American Aires die starke Nachfrage weiter aus und verzeichnete einen Umsatz von 5,5 Millionen US-Dollar. Für den Rest des Jahres verkaufte das Unternehmen über HUCK und erzielte einen Umsatz von 4,9 Millionen US-Dollar. Aus buchhalterischer Sicht erhielt HUCK die Umsätze, aber American Aires erzielte die Gewinne. Die Kombination der Umsätze von American Aires und HUCK führte zu einem kombinierten Umsatz von 10,4 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 79 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

2. Hinweis: Basierend auf der Originalbeschreibung von Military Makeover mit Montel und BrandStar. Weitere Informationen finden Sie unter https://militarymakeover.tv/promo.

Im Namen des Boards

Josh Bruni, CEO

wifi@airestech.com

Webseite: www.airestech.com

Investor Relations:

Nikhil Thadani

+1-905-667-6692

mailto:nik@sophiccapital.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Warnhinweise:

Die Abschlussverfahren von Aires in Bezug auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen geschätzten Finanzinformationen, einschließlich der Einnahmen, sind noch nicht abgeschlossen, sodass die endgültigen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen vorläufigen Ergebnissen abweichen können. Aires übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zu ergänzen, bis das Unternehmen seine Finanzberichte für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr veröffentlicht. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen vorläufigen Finanzinformationen spiegeln die aktuellen Schätzungen des Unternehmens wider, die auf den zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung verfügbaren Informationen basieren, und wurden von der Geschäftsführung des Unternehmens erstellt. Diese vorläufigen Finanzinformationen sollten nicht als Ersatz für vollständige Finanzabschlüsse angesehen werden, die gemäß GAAP erstellt wurden, und sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die Ergebnisse, die in zukünftigen Zeiträumen erzielt werden. Diese vorläufigen Finanz- und Betriebsinformationen könnten durch die Auswirkungen von Finanzabschlussverfahren, endgültigen Anpassungen und anderen Entwicklungen beeinflusst werden. Die Abgabe einer modifizierenden oder ersetzenden Erklärung gilt nicht als Eingeständnis, dass die modifizierte oder ersetzte Erklärung, wenn sie abgegeben wurde, eine Falschdarstellung im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellte.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu: zukünftiger Finanzlage, zukünftigen Verkäufen, zukünftigem EBITDA, zukünftiger Marktposition, Wachstum, Innovationen, globalen Auswirkungen, Geschäftsstrategie, Produktakzeptanz, Verwendung von Erlösen, Unternehmensvision, geplanten Akquisitionen, strategischen Partnerschaften, Joint Ventures und strategischen Allianzen und Kooperationen, Budgets, Kosten sowie Plänen und Zielen des Unternehmens oder unter Beteiligung des Unternehmens; Zeitpunkt für die Einreichung der geprüften Jahresabschlüsse und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2024; erwartete Verlängerungen der Kreditfazilitäten; Aufbau einer Beziehung zu Finanzierungspartnern und erwartete Auswirkungen davon; Auswirkungen des datengesteuerten Ansatzes des Managements; Fähigkeit des Managements, seine Werbeausgaben und die Kosten der Waren zu senken; . Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "beabsichtigt", "zielt ab", "strebt an", "antizipiert" oder "glaubt" oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder durch Aussagen, die besagen, dass bestimmte Handlungen "getroffen werden können", "könnten", "sollten", "würden", "dürften" oder "werden" ergriffen, eintreten oder erreicht werden. Eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, der Branchenbedingungen und der Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Bestimmte wesentliche Annahmen bezüglich solcher zukunftsgerichteter Aussagen können in dieser Pressemitteilung und in der jährlichen und vierteljährlichen Managementdiskussion und -analyse des Unternehmens erörtert werden, die unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung dieser Informationen verwendeten Annahmen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden, als ungenau erweisen können und dass man sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollte. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von keiner Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt. Die Aktien wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaats registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer Person in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Stammaktien in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Wir streben eine Safe-Harbour-Regelung an.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78221Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78221&tr=1



