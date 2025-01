© Foto: Julia Demaree Nikhinson - AP

Die Oracle-Aktie bleibt von der Tech-Korrektur am Montag nicht verschont und verliert vorbörslich rund 7 Prozent. Doch das KI-Programm der Trump-Regierung und eine mögliche Tik-Tok-Beteiligung treiben die Fantasie an.500 Milliarden US-Dollar: Es ist ein Preisschild, das Techbosse und Anleger in den vergangenen Tagen in Euphorie versetzt hat. Mit großem Pomp hatte US-Präsident Donald Trump nach seiner Amtseinführung das KI-Mega-Projekt "Stargate" verkündet. Geplant sind Investitionen von einer halben Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur und die Schaffung von über 100.000 Arbeitsplätzen in den USA. An seiner Seite präsentierte Trump prominente Partner: die Chefs von OpenAI, Oracle und …