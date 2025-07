DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

COMMERZBANK/UNICREDIT - Trotz öffentlicher Zurückhaltung treibt Unicredit-Chef Andrea Orcel seine Pläne für eine Übernahme der Commerzbank weiter voran. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung hat der Chef der italienischen Großbank am 18. Juni gleich drei Briefe an die Bundesregierung geschickt - an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Kanzleramtsabteilungsleiter Levin Holle. In dem Schreiben an Merz, das der SZ vorliegt, wirbt er erneut für einen Zusammenschluss von Unicredit und Commerzbank - mit dem Ziel, einen neuen "nationalen Bankchampion" zu schaffen. Dabei wirbt Orcel erneut um ein persönliches Gespräch mit der Bundesregierung, die noch rund 12 Prozent der Commerzbank-Anteile hält. Nach SZ-Informationen verwies das Kanzleramt Orcel jedoch an das Finanzministerium. Finanzminister Klingbeil wiederum schrieb Orcel, er möge sich an den Vorstand der Commerzbank wenden, nicht an den Bund. (Süddeutsche Zeitung)

DUPONT - Die Private-Equity-Gruppen Advent International und Platinum Equity wetteifern um den Kauf von Vermögenswerten im Wert von 2 Milliarden US-Dollar, darunter die Schutzwestenmarke Kevlar, vom Chemieriesen Dupont. Die Beiden werden voraussichtlich noch in diesem Monat Angebote für Kevlar und Nomex abgeben, wie drei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Der im US-Bundesstaat Delaware ansässige Chemiekonzern hat die Marken zum Verkauf angeboten, nachdem er Pläne für eine Umstrukturierung vorgestellt hatte, die auch die Ausgliederung seiner Elektroniksparte in ein separates börsennotiertes Unternehmen bis November vorsieht. (Financial Times)

OPENAI/ORACLE - OpenAI hat sich bereit erklärt, 4,5 Gigawatt (GW) Rechenleistung von Oracle zu leasen. Der Deal hat einen Wert von rund 30 Milliarden US-Dollar pro Jahr und ist einer der bisher größten Cloud-Verträge für künstliche Intelligenz. Das Geschäft stellt eine Erweiterung des "Stargate"-Rechenzentrumsprojekts von OpenAI dar, das das Unternehmen im Januar zusammen mit Softbank ins Leben gerufen hatte. Oracle werde mehrere Rechenzentren in den USA aufbauen, um den neuen Stargate-Vertrag zu erfüllen, so Personen, die mit den Plänen vertraut sind, über die Bloomberg zuerst berichtet hatte. Die rund 4,5 GW entsprächen etwa einem Viertel der derzeitigen operativen Rechenzentrumskapazität der USA. (Financial Times)

