Die Nemetschek SE ist ein Softwareentwickler für die Bauindustrie. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Planen, Bauen, Nutzen sowie Medien und Unterhaltung. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 04.02.2025 um 15:00 Uhr im Rahmen einer "Focus on IT"- Konferenz einen Online-Roundtable mit Stefanie Zimmermann, SVP IR & Corporate Communication. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-02-04-15-00/NEM-GR zur Verfügung gestellt.