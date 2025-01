DJ Deutsche Telekom verlängert vorzeitig Vertrag von CEO Tim Höttges

DOW JONES--Die Deutsche Telekom hat den noch bis Ende 2026 laufenden Vertrag von CEO Tim Höttges bis Ende 2028 vorzeitig verlängert. Zudem sollen zwei Manager in neue Schlüsselpositionen vorrücken, teilte der Konzern mit. So werde Srini Gopalan, bisher für das Deutschland-Geschäft der Telekom verantwortlich, neuer Chief Operating Officer der T-Mobile US. Sein Nachfolger werde zum 1. März 2025 Rodrigo Diehl, der aktuell noch die Geschäfte von Magenta Telekom in Österreich verantwortet.

January 27, 2025

