Tech-Werte unter Druck - Nvidia fällt vorbörslich mehr als 11%

Aktienkurse von Tech-Firmen fallen als Reaktion auf neues KI-Modell des chinesischen Start-Up DeepSeek.



Zum Wochenbeginn müssen einige US-Technologiekonzerne Kursverluste hinnehmen. Ein von dem chinesischen Startup DeepSeek entwickeltes KI-Model hat aufgrund seiner Kosteneffizienz und Leistungsfähigkeit Sorge bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit und Vorreiterrolle der USA in dem Bereich hervorgerufen und einen globalen Ausverkauf von Titeln in dem Sektor ausgelöst. In den USA steht die App von DeepSeek am ersten Platz der am meisten heruntergeladenen iPhone-Apps und hat damit unter anderem auch ChatGPT überholt. Das neueste Modell des chinesischen KI-Start-Up kann nach gängigen Bewertungsmethoden mit Modellen von Google und OpenAI mithalten, aber die Entwicklung hat nach eigenen Angaben des Unternehmens nur etwa 5,6 Millionen US-Dollar gekostet. Zusätzlich kommt es mit deutlich weniger Rechenkapazität aus. Das hat Fragen hinsichtlich der hohen Investitionen von Tech-Firmen in KI-Modelle und Datencentern ausgelöst.



Durch den geringeren Bedarf an Rechenleistung benötigt DeepSeek weniger hochspezialisierte Chips. Der Aktienkurs von dem Chip-Designer Nvidia, ein führender Anbieter von solchen Chips und großer Gewinner des KI-Hypes, fielen am Montag im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zwischenzeitlich um mehr als 11 Prozent.









