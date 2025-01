WHITE PLAINS, NY / ACCESS Newswire / 27. Januar 2025 / Loar Holdings Inc. (NYSE: LOAR) ("Loar", "wir" and "uns/er") begrüßt Frau Nicole Huque als Chief Talent Officer im Unternehmen, die in dieser Funktion direkt dem CEO und Executive Co-Chairman Dirkson Charles unterstellt ist. In dieser neu geschaffenen Position wird Frau Huque für die Stärkung der Führungskompetenz und die Optimierung der leistungsorientierten Unternehmenskultur im gesamten Firmenportfolio verantwortlich zeichnen.

"Talentierte Nachwuchskräfte zählen zu den strategischen Werttreibern unseres Unternehmens. Mit der Ernennung von Nicole zum Chief Talent Officer von Loar erweitern wir unsere Kompetenzen und ergänzen unser Führungsteam", so CEO und Executive Co-Chairman Dirkson Charles. "Nicole ist im Aufbau leistungsstarker Unternehmen bestens bewandert, verfügt über umfassende Branchenkenntnisse und bringt starke Beziehungen im internationalen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor mit."

Vor ihrem Einstieg bei Loar war Frau Huque 15 Jahre lang als strategische Beraterin für renommierte Industrieunternehmen tätig. Zuletzt war sie bei Krauthamer & Associates, einer der führenden Personalberatungsfirmen in Nordamerika, als Partner für den Bereich Global Aerospace and Defense zuständig. Darüber hinaus bekleidete sie Führungspositionen in der Industrie, unter anderem als Global Head of Talent Acquisition and Executive Recruitment bei B/E Aerospace.

Frau Huque ist aktuell Mitglied im Board of Trustees der international tätigen humanitären Hilfsorganisation Airlink und auch im Beirat der Organization of Black Aerospace Professionals vertreten. Frau Huque hat einen Bachelor-Abschluss in Psychologie von der University of Waterloo in Kanada und einen MBA-Abschluss mit dem Doppelschwerpunkt Finanzen und Marketing von der Pace University - Lubin School of Business in New York.

Über Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. ist ein diversifizierter Hersteller und Zulieferer von Nischenkomponenten für die Luft- und Raumfahrt und das Verteidigungswesen, die für die heutigen Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme von grundlegender Bedeutung sind. Loar verfügt über bestehende Beziehungen zu führenden Originalausrüstern und namhaften Unternehmen der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche weltweit.

Ansprechpartner

Ian McKillop

Investor Relations, Loar Holdings

mailto:IR@loargroup.com

QUELLE: Loar Group Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78232Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78232&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US53947R1059Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18933441-loar-group-erweitert-fuehrungsteam-posten-chief-talent-officer