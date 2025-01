Unterföhring (ots) -- Die achtteilige Staffel der Gesellschaftssatire startet am 17. Februar exklusiv bei Sky und WOW und spielt in einem noblen thailändischen Resort- Den offiziellen Trailer zur EMMY®-prämierten HBO-Serie von Mike White können Sie hier (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/AulSCGRLZyfWk214u7hqSBsSyP?domain=youtu.be) anschauen und hier (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/4vlhCWP5nkCzON5qfJUWSozX6u?domain=app.mediasilo.com) downloaden- Die offizielle Key Art und erste Bilder der neuen Staffel finden Sie hier (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/0IpkCXQg6miB2kXKtXcASWM5oT?domain=app.mediasilo.com)- Zum Cast der neuen Staffel gehören unter anderem Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood und Christian Friedel- Die ersten beiden Staffeln von "The White Lotus (https://www.sky.de/serien/the-white-lotus)" sind weiterhin bei Sky und bei dem Streamingdienst WOW abrufbarUnterföhring, 27. Januar 2025 - Willkommen im "The White Lotus"-Luxusresort in Thailand! Der offizielle Trailer und die Key Art zur kommenden Staffel der Emmy®-prämierten HBO-Serie gibt Einblicke in die neuen Episoden. Die dritte Staffel "The White Lotus (https://www.sky.de/serien/the-white-lotus)" ist ab Montag, 17. Februar, exklusiv bei Sky und WOW zum Abruf sowie linear auf Sky Atlantic verfügbar. Die neuen Folgen der achtteiligen Staffel starten wöchentlich in der deutschen Synchronfassung und der englischen Originalversion am Tag nach US-Ausstrahlung.Über "The White Lotus":Die dritte Staffel von "The White Lotus (https://www.sky.de/serien/the-white-lotus)" spielt in einem exklusiven thailändischen Resort und folgt den Machenschaften und Erlebnissen verschiedener Gäste und Angestellter über den Lauf einer Woche.Zum Cast der neuen Staffel gehören unter anderem Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong, Aimee Lou Wood. Außerdem mit dabei sind Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravicius, Christian Friedel, Scott Glenn, Dom Hetrakul, Julian Kostov, Charlotte Le Bon, Morgana O'Reilly und Shalini Peiris.Die gesellschaftskritische Satire wurde von Mike White entwickelt, geschrieben und inszeniert. Er fungiert neben David Bernad und Mark Kamine auch als Executive Producer.Die erste Staffel von "The White Lotus (https://www.sky.de/serien/the-white-lotus)", die im Juli 2021 ihre Premiere feierte und auf Hawaii spielt, wurde für 20 Emmys® in 13 Kategorien nominiert. Sie gewann zehn Preise, darunter auch für die Kategorie Outstanding Limited or Anthology Series.Die zweite Staffel, die im Dezember 2022 startete, spielt in Sizilien und erhielt 23 Emmy®-Nominierungen, darunter für die beste Dramaserie, und konnte sich insgesamt fünf Preise sichern.Ausstrahlung:Die neue Staffel von "The White Lotus (https://www.sky.de/serien/the-white-lotus)" startet ab 17. Februar in der deutschen Synchronfassung sowie der englischen Originalfassung exklusiv bei Sky und WOW. Auf Sky Atlantic ist die dritte Staffel der Erfolgsserie immer montags um 20.15 Uhr zu sehen. 