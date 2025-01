www.bernecker.info

Der Luftfahrt- und Technologiekonzern war in der vorigen Woche Bestandteil der guten Börsenstimmung in den USA. Ein Tagesplus von 6,6 % wegen guter Zahlen aus Q4 und Gesamtjahr brachte die Aktie nominell fast zurück auf ihr Zwischenhoch aus dem Jahr 2007. Ein Vergleich direkt im Kursverlauf ist allerdings nicht zielführend, denn:Mit GE AEROSPACE wird die frühere Aktie des Mischkonzerns GENERAL ELECTRIC fortgeführt. Die Aktien der Abspaltungen (GE HEALTHCARE, GE VERNOVA) wären für die Langfristperformance zu berücksichtigen.GE AEROSPACE meldete für das Gesamtjahr 38,7 Mrd. $ Umsatz (+ 9,5 %). Der Gewinn in Höhe von 6,7 Mrd. $ liegt unter Vorjahr (nicht direkt vergleichbar). Aus Anlegersicht kam aber gut an, dass eine Erhöhung der Dividende um 30 % in Aussicht gestellt wurde. Außerdem sollen Aktien im Wert von 7 Mrd. $ zurückgekauft werden. Enorme Beträge, die sich aber z. B. gegenüber einem Börsenwert von 209 Mrd. $ relativieren.In den vergangenen zwölf Monaten hat GE AEROSPACE sich schon um 85 % verteuert. Dies galt parallel auch für die Aktie von GE HEALTHCARE (+ 20 %). Den besten Verlauf zeigte aber die frühere Energiesparte: GE VERNOVA hat mit + 147 % sogar NVIDIA (+ 98 %) übertroffen; der Rückfall beider Kurswerte nach dem heutigen KI-Schocker aus China ist darin schon enthalten.Helmut Gellermann