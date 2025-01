NEW YORK (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Nvidia hat nach dem Schock um angeblich drastisch günstigere KI aus China auf einen Schlag so viel Wert an der US-Börse verloren wie kein anderes Unternehmen zuvor. Der Börsenwert brach am Montag zeitweise um mehr als 460 Milliarden Dollar ein. Nvidia war damit immer noch rund drei Billionen Dollar wert.

In den vergangenen Monaten hatte der Boom bei Künstlicher Intelligenz den Aktienkurs von Nvidia immer weiter nach oben getrieben. Die Chipsysteme des Konzerns spielen eine Schlüsselrolle vor allem beim Training von KI-Modellen. Dafür waren bisher gewaltige Mengen an Computer-Leistung notwendig - und Anleger gingen davon aus, dass der weitere Ausbau Nvidia noch mehr Geschäft beschert.

Doch zuletzt gab das chinesische Start-up DeepSeek an, sein KI-Modell mit viel weniger Rechenleistung und Kosten trainiert zu haben. Ob das stimmt, weiß man nicht. Doch allein schon die Behauptung löste an der Börse die Sorge aus, dass die Erwartungen an das künftige Wachstum bei Nvidia zu hoch sind. Die Nvidia-Aktie fiel am Montag zeitweise um mehr als 17 Prozent./so/DP/jha