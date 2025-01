Die Deutsche Telekom-Aktie verzeichnete am Montag einen deutlichen Kursanstieg von knapp 1,70 Prozent, nachdem der Aufsichtsrat die Vertragsverlängerung des Vorstandsvorsitzenden Tim Höttges bis Ende 2028 bekannt gab. Unter seiner Führung hat der Telekommunikationskonzern bemerkenswerte Erfolge erzielt, was sich auch in der Börsenentwicklung widerspiegelt. Seit 2013 konnte der Aktienkurs um etwa 140 Prozent zulegen, wodurch die Marktkapitalisierung auf beachtliche 150 Milliarden Euro anstieg. Damit positioniert sich die Deutsche Telekom als drittwertvollstes börsennotiertes Unternehmen Deutschlands, nur übertroffen von SAP und Siemens.

Strategische Neuausrichtung im Management

Im Zuge der Managemententscheidungen wurde zudem eine bedeutende Personalrochade bekannt gegeben. Der bisherige Deutschlandchef wechselt in eine Schlüsselposition zur amerikanischen Tochtergesellschaft T-Mobile US, die mit einer Marktkapitalisierung von etwa 245 Milliarden Euro maßgeblich zum Gesamterfolg des Konzerns beiträgt. Die Deutsche Telekom hält an der US-Tochter einen Mehrheitsanteil von knapp 51 Prozent. Diese strategischen Entscheidungen unterstreichen das Bestreben des Konzerns, seine starke Marktposition weiter auszubauen und die erfolgreiche Unternehmensentwicklung der vergangenen Jahre fortzusetzen.

Anzeige

Deutsche Telekom-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Telekom-Analyse vom 27. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Telekom-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Telekom-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Telekom: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...