Es ist ein historischer Absturz! Die Nvidia-Aktie ist am heutigen Montag zur Handelseröffnung an der Wall Street um 13 Prozent abgeschmiert. Das bedeutet einen Rekordverlust an Börsenwert. Hintergrund ist die chinesische KI-Entwicklung DeepSeek-R1: ein Open-Source-Modell, das ähnlich leistungsstark wie ChatGPT von OpenAI und dabei deutlich günstiger sein soll.465 Milliarden Dollar hat Nvidia heute zunächst an Marktkapitalisierung eingebüßt. Zuletzt lag der Betrag sogar noch höher, da die Aktie noch ...

