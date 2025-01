EQS-News: Westwing Group SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Westwing Group SE Trading Update: Nach einem guten vierten Quartal erwartet Westwing für das Geschäftsjahr 2024 sowohl Umsatz als auch bereinigtes EBITDA am oberen Ende der Prognose



Auf Grundlage vorläufiger, ungeprüfter Ergebnisse meldet Westwing für das Geschäftsjahr 2024 ein GMV von EUR 497 Mio. (+3% gegenüber Vorjahr). Der Umsatz wird am oberen Ende der Prognose für das Geschäftsjahr 2024 von EUR 415 Mio. bis EUR 445 Mio. erwartet.

Das Management erwartet ein bereinigtes EBITDA am oberen Ende der Prognose für das Geschäftsjahr 2024 von EUR 14 Mio. bis EUR 24 Mio.

Westwing erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen positiven Free Cashflow von EUR 9 Mio. und konnte trotz Aktienrückkäufen und einmaliger Restrukturierungskosten eine hohe Netto-Cash-Position von EUR 69 Mio. aufrechterhalten.

Der Anteil der Westwing Collection stieg im vierten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr weiter an, was zu einer Verbesserung um +8 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr auf 55% des GMV im Geschäftsjahr 2024 führte.

München, 27. Januar 2025 // Die Westwing Group SE ("Westwing" oder "das Unternehmen"), Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, gibt vorläufige und ungeprüfte Informationen in Bezug auf das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024 bekannt.

Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg im vierten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr um +1% auf EUR 149 Mio. (Q4 2023: EUR 147 Mio.). Wie erwartet, dämpfte die strategische Umstellung auf ein überwiegend globales und hochwertigeres Produktsortiment das Umsatzwachstum im letzten Quartal des Jahres stärker als in den Vorquartalen.

Das GMV stieg im Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um +3% auf EUR 497 Mio. (GJ 2023: EUR 481 Mio.). Entsprechend der GMV-Entwicklung wird der Umsatz für das Geschäftsjahr 2024 am oberen Ende der prognostizierten Spanne von EUR 415 Mio. bis EUR 445 Mio. erwartet.

In Bezug auf die Profitabilität erwartet Westwing nach einem profitablen vierten Quartal für das Geschäftsjahr 2024 ein bereinigtes EBITDA am oberen Ende der Prognose (Prognose für das bereinigte EBITDA: EUR 14 Mio. bis EUR 24 Mio.). Westwing erwirtschaftete im vierten Quartal 2024 einen positiven Free Cashflow, der für das Geschäftsjahr 2024 zu einem Free Cashflow von EUR 9 Mio. führte. Zum Jahresende 2024 konnte das Unternehmen eine hohe Netto-Cash-Position in Höhe von EUR 69 Mio. ausweisen, trotz Aktienrückkäufen in Höhe von insgesamt EUR 11 Mio. und einmaligen Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Komplexitätsreduzierung.

Westwing erreichte auch wichtige operative Ziele im Rahmen der zweiten Phase des 3-Stufen-Plans, um das volle Wertpotenzial des Unternehmens auszuschöpfen. Dazu gehört die Steigerung des Anteils der Westwing Collection im vierten Quartal 2024 um +11 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr auf 58% des GMV (Q4 2023: 47%), was zu einem neuen Allzeithoch von 55% des GMV für das Geschäftsjahr 2024 führte (GJ 2023: 47%). Darüber hinaus hat Westwing alle verbleibenden Länder auf die neue, größtenteils auf Software-as-a-Service (SaaS) basierte Plattform migriert.

Westwing wird seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 einschließlich des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2025 am 27. März 2025 veröffentlichen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Investor-Relations-Website von Westwing unter: ir.westwing.com

Über Westwing

Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, ist in 12 europäischen Ländern vertreten und hat im Jahr 2024 ein GMV (Bruttowarenvolumen) von EUR 497 Mio. erwirtschaftet. Als Europas Premium One-Stop Destination für Designliebhaber bietet Westwing ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und Drittmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Daily Specials, Stores, B2B Services (Westwing Business) und den Westwing Design Service. Westwings Team arbeitet zusammen an dem gemeinsamen Ziel "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Börse gelistet.



Disclaimer

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als angemessen erachtet werden und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen als Vorhersagen über zukünftige Ereignisse verlassen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich und nachteilig von den in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externen Betrugsfällen, ineffizienten Prozessen in Fulfilment-Zentren, ungenauen Personal- und Kapazitätsprognosen für Fulfilment-Zentren, gefährlichen Materialien / Produktionsbedingungen in Bezug auf Eigenmarken, mangelnder Innovationsfähigkeit, unzureichender Datensicherheit, mangelnder Marktkenntnis, Streikrisiken und Änderungen der Wettbewerbsintensität.



Kontakt

Westwing Group SE

Investor Relations

E-Mail: ir@westwing.de

