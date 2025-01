Die Vossloh-Aktie verzeichnete am Montag deutliche Einbußen im Handelsverlauf. An der Börse zeigte sich eine kontinuierliche Abwärtsbewegung, die das Wertpapier des Bahntechnik-Konzerns zeitweise auf 45,40 Euro sinken ließ. Im Tagesverlauf pendelte sich der Kurs bei etwa 45,70 Euro ein, was einem Rückgang von 1,2 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen belief sich auf über 3.300 Aktien, was das rege Interesse der Anleger an dem Titel verdeutlicht. Bemerkenswert ist die aktuelle Position der Aktie im Vergleich zu ihren Extremwerten: Während das 52-Wochen-Hoch bei 51,20 Euro liegt, wurde das Jahrestief von 40,10 Euro im Februar verzeichnet.

Analystenperspektiven und Zukunftsaussichten

Die Einschätzungen der Marktexperten für die Vossloh-Aktie bleiben trotz der aktuellen Kursschwäche optimistisch. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 58,25 Euro sehen Analysten noch erhebliches Aufwärtspotenzial. Die Geschäftsentwicklung des Unternehmens zeigt sich dabei differenziert: Während das Ergebnis je Aktie im letzten Quartal mit 0,74 Euro deutlich über dem Vorjahreswert lag, verzeichnete der Umsatz einen Rückgang auf 298,70 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 3,14 Euro je Aktie, und die Aktionäre können sich voraussichtlich auf eine erhöhte Dividende von 1,21 Euro einstellen.

