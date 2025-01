Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes Technologie- und Beratungsunternehmen, wurde von FrieslandCampina, einem globalen Molkereiunternehmen mit über 150-jähriger Tradition, als vertrauenswürdiger strategischer Partner ausgewählt, um Geschäftsergebnisse zu erzielen, die den strategischen Zielen von FrieslandCampina entsprechen.

Im Rahmen der fünfeinhalbjährigen Kooperation wird Wipro die zentralen IT-Dienstleistungen des Unternehmens verwalten und FrieslandCampina in Kernbereichen unterstützen, darunter End-to-End-Servicemanagement, Infrastruktur- und Cybersecurity-Services sowie Enterprise Application Management Services.

Dazu zählen auch bereichsübergreifende Programme zur digitalen Transformation, Personal- und Mitarbeiterserviceleistungen, um eine branchenführende Betriebsexzellenz, Endnutzererfahrung und Geschäftskontinuität zu gewährleisten.

Graziella Neuvéglise, Regional Head und Managing Director für die Benelux-Länder, Skandinavien und Südeuropa bei Wipro Limited, erklärt: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit FrieslandCampina im Rahmen dieser umfangreichen Partnerschaft. Mit unserem breitgefächerten technologischen Know-how werden wir FrieslandCampina bei der Umsetzung seiner strategischen Ziele helfen, um die Rentabilität zu steigern und nachhaltiges Wachstum zu fördern, und zwar mithilfe von IT-Dienstleistungen, die Geschäftsergebnisse verbessern und Innovationen vorantreiben."

Holger Janßen, Global Director Enterprise Technology Services, FrieslandCampina, ergänzt: "Unsere strategische Partnerschaft mit Wipro ist ein zentrales Element, um unsere langfristige Vision zu verwirklichen. Die Nutzung des reichhaltigen Fachwissens von Wipro in den Bereichen IT-Bereitstellung und -Transformation wird maßgeblich dazu beitragen, unsere Effizienz und Innovationsfähigkeit kontinuierlich zu steigern."

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führendes Unternehmen für Technologiedienstleistungen und Beratung, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die komplexesten Anforderungen der digitalen Transformation seiner Kunden konzentriert. Mit unserem holistischen Kompetenzportfolio in den Bereichen Consulting, Design, Engineering und Operations helfen wir unseren Kunden, ihre ambitionierten Ziele zu verwirklichen und zukunftsfähige, nachhaltige Unternehmen aufzubauen. Mit über 230.000 Beschäftigten und Geschäftspartnern in 65 Ländern lösen wir das Versprechen ein, unseren Kunden, Kollegen und Gemeinschaften zu helfen, in einer stetig evolvierenden Welt erfolgreich zu sein. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.wipro.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen von Wipro hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle von Wipro liegen. Solche Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über die Wachstumsaussichten von Wipro, seine zukünftigen finanziellen Betriebsergebnisse und seine Pläne, Erwartungen und Absichten. Wipro weist die Leser darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf Schwankungen unserer Erträge, Umsätze und Gewinne, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu managen, vorgeschlagene Unternehmensmaßnahmen abzuschließen, intensiver Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorteil aufrechtzuerhalten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei Verträgen mit festen Preisen und festen Zeitrahmen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Aktivitäten zu steuern, geringere Nachfrage nach Technologie in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Akquisitionen erfolgreich abzuschließen und zu integrieren, Haftung für Schäden aus unseren Dienstleistungsverträgen, der Erfolg der Unternehmen, in die wir strategisch investieren, Rücknahme steuerlicher staatlicher Anreize, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen bei der Kapitalbeschaffung oder dem Erwerb von Unternehmen außerhalb Indiens, unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, die unser Geschäft und unsere Branche betreffen.

Weitere Risiken, die sich auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse auswirken könnten, sind in unseren bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben, so u. a. in den Jahresberichten auf Form 20-F. Diese Unterlagen sind unter www.sec.gov abrufbar. Es ist möglich, dass wir mitunter schriftlich und mündlich zusätzliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, darunter Aussagen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sowie in unseren Aktionärsberichten enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, von uns oder in unserem Namen veröffentlichte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250123952604/de/

Contacts:

Wipro Medienkontakt:

Wipro Media Relations

media-relations@wipro.com