freenet AG: Robin Harries wird neuer Vorstandsvorsitzender der freenet AG



27.01.2025 / 22:27 CET/CEST

Büdelsdorf, 27. Januar 2025 - Der Aufsichtsrat der freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5) hat in seiner heutigen Sitzung die Bestellung von Robin Harries zum Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Gesellschaft mit Wirkung spätestens zum 1. August 2025 und einer Laufzeit von drei Jahren beschlossen. Der Aufsichtsrat reagiert damit frühzeitig auf die Ankündigung des langjährigen Vorstandsvorsitzenden, Christoph Vilanek, seinen bis Ende 2025 laufenden Vertrag nicht zu verlängern.



Der zukünftige Vorstandsvorsitzende Robin Harries (42) ist seit April 2024 Mitglied des Vorstands der an der NASDAQ gelisteten trivago N.V., für die er bereits von 2012 bis 2018 in führenden Funktionen tätig war. Durch seine langjährige Managementverantwortung als Mitglied des Vorstands bzw. Geschäftsführer der 1&1 Telecommunication SE bzw. Drillisch Online GmbH in den Jahren 2018 bis 2024, wo er das Neukundenwachstum für alle Marken und Produkte verantwortete, verfügt Robin Harries neben exzellenten Kenntnissen über den Mobilfunkmarkt über eine umfangreiche Expertise auf den Gebieten Marketing, Vertrieb und digitaler Transformation.



Marc Tüngler, Aufsichtsratsvorsitzender der freenet AG, unterstreicht: "Wir sind stolz und glücklich zugleich, dass wir Herrn Harries als neuen CEO für freenet gewinnen konnten. Robin John Andes Harries wird mit seiner vielfältigen branchenspezifischen sowie strategischen Erfahrungen das Unternehmen weiterentwickeln und nochmals zukunfts- sowie ertragsorientierter gestalten. Im Namen des Aufsichtsrats wünsche ich dem neuen CEO bestes Gelingen für die weitere Entwicklung der Gesellschaft. Ich bedanke mich gleichzeitig bei Christoph Vilanek, der in den letzten 16 Jahren das Unternehmen erfolgreich sowie resilient aufgestellt hat. Christoph Vilanek führt das Unternehmen seit 2009 und hat aus dem reinen Mobilfunkanbieter ein Unternehmen mit den zwei starken Säulen Mobilfunk und Digital Lifestyle Services sowie TV und Medien geformt. Das Unternehmensergebnis wuchs in den vergangenen Jahren nachhaltig und bis 2028 hat das Management ein weiteres Wachstum als klares Ziel formuliert. Insofern ist der Zeitpunkt der Übergabe aus Perspektive des Aufsichtsrates ideal, da langfristige Vereinbarungen mit den drei Netzbetreibern sowie das nachhaltige Wachstum im Geschäftsfeld IPTV eine höchst solide Basis für neue Impulse und Geschäftsideen bieten."



Robin Harries führt aus: "Ich freue mich sehr darauf, Vorstandsvorsitzender der freenet AG zu werden und in die Telekommunikationsbranche zurückzukehren. Für das in mich gesetzte Vertrauen des Aufsichtsrats bin ich dankbar. freenet ist ein beeindruckendes und breit aufgestelltes Unternehmen, das spannende Perspektiven für die Zukunft bietet. Gemeinsam mit dem engagierten Team möchte ich die vorhandenen Chancen nutzen und das Unternehmen weiter voranbringen."



Christoph Vilanek ergänzt: "Ich freue mich, dass Robin Harries die Verantwortung für dieses tolle Unternehmen übernimmt. Neben dieser Freude herrscht heute auch etwas Wehmut bei mir. freenet ist meine Heimat und Zentrum meines Lebens seit 2009 und ich werde alles hier vermissen."





