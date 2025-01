Das SPIE-CDE-Stipendium in optischer Ingenieurwissenschaft unterstützt einen Doktoranden/eine Doktorandin am College of Design and Engineering der National University of Singapore

SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, und die National University of Singapore (NUS) gaben die Einrichtung des SPIE-CDE-Stipendiums in optischer Ingenieurwissenschaft (Optical Science and Engineering) während der SPIE Photonics West in San Francisco bekannt. Die Spende von SPIE in Höhe von 500.000 US-Dollar wird durch einen gleichwertigen Beitrag des College of Design and Engineering (CDE) der NUS in Höhe von 500.000 US-Dollar ergänzt, so dass ein Stiftungsfonds in Höhe von 1 Million US-Dollar entsteht.

Associate Professor Aaron Danner, center, with PhD students Zifeng Yuan, left, and Yuan Gao, right, all from the NUS Department of Electrical and Computer Engineering, at an all-optical Ising machine that was designed and built by Gao. (Photo: Business Wire)

Im Rahmen des "SPIE Endowment Matching Program" wird dieser neue gestiftete Fonds einen Doktoranden/eine Doktorandin unterstützen, der/die im Bereich Optik und Photonik am NUS CDE arbeitet. Es handelt sich hierbei um die 13. bedeutende Spende von SPIE an Universitäten und Institute im Rahmen des fortlaufenden Programms der Gesellschaft, das darauf ausgerichtet ist, die internationale Ausweitung von Optik und Photonik durch den Ausbau der Bildungskapazitäten, die Finanzierung von Forschung und die Entwicklung von Talentpipelines für die Industrie zu fördern.

"Die Empfänger des SPIE-CDE-Stipendiums in optischer Ingenieurwissenschaft werden dazu beitragen, die Zukunft der Optik und Photonik zu gestalten", sagte der CEO von SPIE, Kent Rochford. "Investitionen in Doktoranden im Bereich der optischen Ingenieurwissenschaften werden einen entscheidenden Einfluss auf das Fachgebiet haben, und wir freuen uns, mit der NUS zusammenzuarbeiten, um für diese Studierenden spannende Möglichkeiten zu schaffen."

"SPIE ist bestrebt, mit Wissenschaftlern, Lehrenden und der Industrie zusammenzuarbeiten, um lichtbasierte Forschung und Technologien voranzutreiben, und dies wird vom NUS CDE voll und ganz unterstützt. Das SPIE-CDE-Stipendium formalisiert unser gemeinsames Engagement, junge Talente in diesem Bereich zu fördern", sagte Professor Kie-Leong Teo, Dekan am NUS CDE.

Associate Professor Aaron Danner des Fachbereichs Elektro- und Computertechnik, der eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des NUS-CDE-Stipendiums gespielt hat, brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass das Programm durch die geförderten Studenten engere Beziehungen zwischen dem NUS CDE und SPIE fördern wird.

Das SPIE Endowment Matching Program wurde 2019 ins Leben gerufen, um die internationale Kapazität in der Lehre und Forschung im Bereich Optik und Photonik zu erhöhen. Mit dieser neuesten Spende hat SPIE über 5 Millionen US-Dollar an ergänzenden Spenden bereitgestellt, was zu mehr als 13 Millionen US-Dollar an zweckgebundenen Mitteln geführt hat. Das SPIE Endowment Matching Program fördert die Ausbildung im Bereich Optik und Photonik sowie die Zukunft der Branche, indem es Programme von Hochschulen, Instituten und Universitäten, die Studiengänge in Optik und Photonik oder in anderen mit der SPIE-Mission verbundenen Disziplinen anbieten, mit bis zu 500.000 US-Dollar pro Stipendium bezuschusst.

Über SPIE

SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, bringt Ingenieure, Wissenschaftler, Studenten und Wirtschaftsexperten zusammen, um lichtbasierte Wissenschaft und Technologie voranzutreiben. Die 1955 gegründete Society verbindet und engagiert sich mit ihrer weltweiten Zielgruppe durch branchenführende Konferenzen und Ausstellungen, Veröffentlichungen von Konferenzberichten, Büchern und Zeitschriften in der SPIE Digital Library, wie auch durch Möglichkeiten zur Karriereentwicklung. In den letzten fünf Jahren haben wir durch unser Engagement und unsere Unterstützung, darunter Stipendien, Bildungsressourcen, Reisezuschüsse, Stiftungsspenden und die Entwicklung staatlicher Richtlinien, mehr als 25 Millionen US-Dollar in die internationale Optik-Community investiert; www.spie.org.

Über die National University of Singapore

Die National University of Singapore (NUS) ist die führende Universität Singapurs und bietet einen globalen Ansatz für Bildung, Forschung und Unternehmertum mit einem besonderen Fokus auf asiatische Perspektiven und Fachkompetenzen. Die Universität umfasst 16 Colleges, Fakultäten und Schulen auf drei Campus in Singapur mit mehr als 40.000 Studierenden aus 100 Ländern, die unsere lebendige und vielfältige Campusgemeinschaft bereichern. Darüber hinaus haben wir weltweit mehr als 20 NUS Overseas Colleges als unternehmerische Hubs eingerichtet.

Unser multidisziplinärer und praxisorientierter Ansatz in den Bereichen Bildung, Forschung und Unternehmertum ermöglicht es uns, eng mit der Industrie, Regierungen und der akademischen Welt zusammenzuarbeiten, um wichtige und komplexe Herausforderungen anzugehen, die für Asien und die Welt von Bedeutung sind. Forschende in unseren Fakultäten, Zentren für Spitzenforschung, Unternehmenslaboren und mehr als 30 universitären Forschungsinstituten konzentrieren sich auf Themen wie Energie, ökologische und urbane Nachhaltigkeit, Behandlung und Prävention von Krankheiten, aktives Altern, fortschrittliche Materialien, Risikomanagement und Resilienz finanzieller Systeme, Asienwissenschaften sowie Smart-Nation-Fähigkeiten wie künstliche Intelligenz, Datenwissenschaft, Operations Research und Cybersicherheit.

Weitere Informationen zu NUS finden Sie unter nus.edu.sg.

