Medienmitteilung Thun, 28. Januar 2025 Meyer Burger verkauft Tochtergesellschaft Pasan Die Meyer Burger Technology AG hat ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Pasan SA mit Sitz in Neuchâtel (Schweiz) verkauft. Die Transaktion wurde zum 27. Januar 2025 wirksam. Über den Käufer und weitere Details wurde zum jetzigen Zeitpunkt Stillschweigen vereinbart. Der Verkauf findet im Rahmen der Restrukturierung von Meyer Burger statt. Pasan stellt hochpräzise Messtechnik her, die bei der Herstellung von Solarzellen und -modulen benötigt wird. Das Unternehmen wurde vor über 40 Jahren gegründet und zählt zu den Marktführern in diesem Bereich der Solartechnologie. Insgesamt sind bei Pasan in der Schweiz etwa 30 Mitarbeitende und Auszubildende beschäftigt, zudem ein Team am Servicestandort Shanghai (China). Medienkontakt Meyer Burger Technology AG

Anne Schneider

Head Corporate Communications M. +49 174 349 17 90 anne.schneider@meyerburger.com Über Meyer Burger Technology AG www.meyerburger.com Meyer Burger erforscht, entwickelt und produziert hocheffiziente Solarzellen und Solarmodule der neuesten Generation auf Basis der patentgeschützten Heterojunction/SmartWire-Technologie. Als einer der wenigen Hersteller weltweit fertigt das Unternehmen auch seine eigenen Produktionsanlagen, was eine hohe Qualität und Effizienz in der Herstellung gewährleistet. Der Hauptsitz von Meyer Burger befindet sich in Thun (Schweiz). Ein Forschungszentrum und eine Maschinenfabrik betreibt das Unternehmen in Hohenstein-Ernstthal, (Deutschland). Die hochautomatisierte Produktion von Solarzellen und Solarmodulen erfolgt in Thalheim (Deutschland) sowie in Goodyear (Arizona, USA). Ein eigenes akkreditiertes Testzentrum für Solarmodule befindet sich in Freiberg (Deutschland). Dieses ist der Schlüssel für die lange Haltbarkeit und hohe Präzision der Meyer Burger-Solarmodule. Meyer Burger wurde 1953 in der Schweiz gegründet. Es hat seitdem zahlreiche Technologien entwickelt und patentiert, die heute in vielen der weltweit produzierten Solarmodule zum Einsatz kommen. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker MBTN gelistet.



