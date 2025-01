Kursaal Bern AG / Schlagwort(e): Personalie

Änderung im Verwaltungsrat der Kursaal Bern AG



28.01.2025 / 06:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Verwaltungsrat der Kursaal Bern AG gibt bekannt, dass Lauric Barbier sich bei der nächsten Generalversammlung der Kursaal Bern AG am 21. Juni 2025 nicht mehr zur Wahl stellen wird. Lauric Barbier konzentriert sich in Zukunft auf seine bestehenden VR-Mandate und seine Tätigkeit als selbständiger Berater. Der Verwaltungsrat bedauert die Entscheidung und dankt Lauric Barbier für die gute Zusammenarbeit sowie sein grosses Engagement und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Über eine mögliche Nachfolge wird der Verwaltungsrat zu einem späteren Zeitpunkt informieren. Lauric Barbier war seit 2016 als Vertreter der Securitas AG, Kernaktionärin, im Verwaltungsrat der Kursaal Bern AG tätig und präsidierte den Finanz- und Auditausschuss. Durch seine langjährige Finanzexpertise brachte Lauric Barbier äusserst wertvolle, finanzstrategische Überlegungen und Änderungen in die Kursaal Bern Gruppe mit ein. Kontakt Ueli Winzenried Verwaltungsrat Kursaal Bern AG Vorsitz Strategie- und Vergütungsausschuss winzenried@drpb.ch

ÜBER DEN KURSAAL BERN

Die Kursaal Bern Gruppe ist ein Schweizer Traditionsunternehmen mit den Geschäftsfeldern Kongresszentrum mit Eventorganisation, Hotel & Restaurants sowie Casino. Zum vielseitigen All-in-one-Angebot gehören Kongressdienstleistungen mit modernster Digitaltechnik. Weiter verfügt die Gruppe über das Swissôtel Kursaal Bern (4-Sterne Superior), eine attraktive Gastronomie sowie das Grand Casino Kursaal Bern mit seinem Onlineangebot '7melons.ch' und das Casino Neuchâtel. Die Kursaal Bern AG ist Gründungsmitglied der Klimaplattform der Stadt Bern, von Green Key öko-zertifiziert, hat bei Swisstainable Level III (leading), arbeitet mit myclimate «Cause We Care» sowie United Against Waste und ist von HotellerieSuisse als «Green Living»-Betrieb ausgezeichnet.

Ende der Adhoc-Mitteilung