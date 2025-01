© Foto: CFOTO - CFOTO

Ein KI-Start-up aus China löst einen weltweiten Tech-Aktien-Crash aus. Nvidia verliert an einem Tag fast 600 Milliarden US-Dollar an Marktwert. Es ist der größte Marktwert-Tagesverlust in der Geschichte der Wall Street.Nvidia erlebte am Montag einen historischen Absturz und verlor an einem einzigen Tag fast 600 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung. Das ist der größte Rückgang des Börsenwerts eines Unternehmens an einem Tag in der Geschichte der Wall Street, berichtet der US-Nachrichtensender CNBC. Die Aktie des Chip-Giganten brach um 17 Prozent auf 118,58 Dollar ein und erlitt damit den größten Verlust seit März 2020. Der plötzliche Kursrückgang folgte unmittelbar auf die …