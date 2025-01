© Foto: Wolfgang Filser - picture alliance / SZ Photo

In den Anteilen der niederländischen ING Group bahnt sich ein Ausbruch auf neue Mehrjahreshochs an. Das könnte die Rallye der Aktie weiter beschleunigen.Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - ING Group Jahrelang gab es für die Anlegerinnen und Anleger europäischer Finanzinstitute kaum etwas zu holen. Die Niedrigzinspolitik der EZB begrenzte die Möglichkeiten von Banken, Zinserträge auf Einlagen zu generieren. Viele Bankhäuser reagierten im Privatkundengeschäft mit der Einführung von Gebühren - damit aber setzte ein harter Wettbewerb um möglichst geringe Preise ein, was die Gewinnmargen belastete. Seit einigen Monaten gehören Bank-Aktien aber zu den Top-Performern am europäischen …