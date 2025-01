The following instruments on XETRA do have their first trading 28.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.01.2025Aktien1 IT0005622581 Vivenda Group S.p.A.2 GB00B7W0XJ61 BlackRock American Income Trust PLC3 GB0030474687 Patria Private Equity Trust PLC4 GB0002349065 R.E.A. Holdings PLC5 AU000000SHJ1 Shine Justice Ltd.6 AU0000139974 Delorean Corporation Ltd.7 AU0000210940 Noble Helium Ltd.8 US92333F1012 Venture Global Inc.9 KYG0405D1051 Angelalign Technology Inc.10 AU0000166597 Li-S Energy Ltd.11 CA52978C2013 Lexston Mining Corp.12 US6036932019 Mink Therapeutics Inc.Anleihen/ETF1 BE0390187533 Belfius Bank S.A.2 EU000A4DMKX4 Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]3 AT0000A3EX82 Biogena GmbH & Co KG4 DE000A383B36 Energiekontor AG5 CZ0001006241 Tschechien, Republik6 DE000A3MQTA3 Hamburg, Freie und Hansestadt7 LU2929405640 BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF8 IE00049TNTV6 JPM EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF - EUR (acc)9 IE0008QIFH42 JPM EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF - EUR (dist)10 IE000JUREXG2 JPM EUR Government Bond Active UCITS ETF - EUR (acc)11 IE00081SF8K7 JPM EUR Government Bond Active UCITS ETF - EUR (dist)