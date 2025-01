Zürich - Der US-Dollar hat in der Nacht auf Dienstag merklich Boden gegenüber Franken und Euro gut gemacht. So geht er am Dienstagmorgen zu 0,9048 Franken um, nachdem er zum Wochenstart noch kurzzeitig unter die 90-Rappen-Marke gefallen war. Auch zum Euro hat der Greenback hinzugewonnen. Entsprechend notiert das Euro/Dollar-Paar am frühen Morgen bei 1,0443 nach 1,0492 am Vorabend. Kaum bewegt ist das Euro/Franken-Paar bei einem Kurs von 0,9451. Laut ...

