EPH Group AG investiert in innovatives Golf- und Freizeitresort-Konzept Nachhaltigkeit und hohe Rendite im Fokus

Beteiligung in Höhe von 47,5 % an der Pure Place Hospitality GmbH

Volker Piesczek, ehemaliger Profifußballer und prominenter österreichischer TV-Moderator, ist Co-Investor, Mitgesellschafter und Ideengeber des Projekts Wien, 28. Januar 2025 - Die EPH Group AG geht eine vielversprechende Partnerschaft zur Entwicklung eines einzigartigen Golf- und Freizeitresort-Konzeptes ein und beteiligt sich hierzu mit 47,5% an der Pure Place Hospitality GmbH. Ideengeber, Co-Investor und Mitgesellschafter des Projektes ist der ehemalige Profifußballer und prominente österreichische TV-Moderator Volker Piesczek. Weitere Gesellschafter sind die beiden Wiener Beteiligungsgesellschaften ADEQAT und ALBERO. Das Konzept verbindet luxuriöse Erholung in der Natur mit einer Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten und legt gleichzeitig großen Wert auf Nachhaltigkeit. Die Unterkünfte innerhalb der geplanten Resorts befinden sich in hochwertig ausgestatteten, luxuriösen Mobile Lodges, die bei vergleichsweise geringen Investitionskosten eine attraktive Rendite bieten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Resorts wird der Boden nicht versiegelt. Die Grundstücke für die geplanten Resorts werden gepachtet und das Unternehmen bleibt Eigentümer der Mobile Lodges, wodurch Risiken minimiert werden. Sollte ein Standort nicht rentabel sein, können die Lodges problemlos an einen anderen Ort verlegt werden. Das Konzept setzt zudem auf erneuerbare Energien und eine umweltfreundliche Bauweise der Lodges. Dies unterstreicht den Anspruch, ein nachhaltiges und zukunftsweisendes Ferienkonzept zu etablieren. Der erste Standort wird derzeit in einer malerischen Region südlich von Wien und nahe dem Neusiedler See entwickelt. Auf einem rund 30.000 Quadratmeter großen Areal, das sich innerhalb eines Golfplatzes befindet und das von der Pure Place Hospitality GmbH bereits langfristig gepachtet wurde, soll ein Resort mit 200 Betten entstehen. Geführt wird das Resort von einer bekannten Betreibergesellschaft, die bereits mehr als 40 Resorts in Österreich betreibt. Weitere Standorte im In- und Ausland sollen kurz- und mittelfristig folgen. "Mit diesem Projekt schaffen wir nachhaltige Oasen, die gleichzeitig Luxus und vielfältige Freizeitangebote bieten", erklärt Volker Piesczek, Ideengeber des Konzeptes. "Wir möchten mit PURE PLACE ein Konzept schaffen, das sowohl für Gäste als auch für Investoren gleichermaßen attraktiv ist. Nachhaltigkeit und Exklusivität gehen hier Hand in Hand. Es ist ein Konzept, das die Bedürfnisse der modernen Reisenden perfekt trifft." Gäste können sich auf ein breites Spektrum an Aktivitäten freuen, das von Wellness, sportlichen Herausforderungen wie Golf, Radfahren und Wandern bis hin zu Kultur-Events reicht. Dabei spricht das Resort eine breite Zielgruppe an - von passionierten Golfern über Naturliebhaber bis hin zu Familien, Fahrradurlaubern und Geschäftsreisenden. Alexander Lühr, Vorstand der EPH Group AG: "Zur Finanzierung dieses innovativen und außergewöhnlichen Projektes steuert unter anderem auch die derzeit zur Zeichnung angebotene Unternehmensanleihe (WKN: A3L7AM, ISIN: DE000A3L7AM8) bei. Sie bietet einen Zinssatz von 10 % p.a. und zahlt die Zinsen monatlich aus. Die Anteile an der Pure Place Hospitality GmbH wurden entsprechend dem Besicherungskonzept der Anleihe bereits erstrangig zugunsten der Anleihegläubiger verpfändet. Ebenso werden alle weiteren Projekte, die mit Mitteln aus der Anleihe finanziert werden, zugunsten der Anleihegläubiger verpfändet. Diese Sicherheiten reduzieren das Risiko für Investoren erheblich. Das ist uns sehr wichtig." Ende der Unternehmensmeldung Über die EPH Group AG: Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren, Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen plant den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des EPH-Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence, Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln. Die neue Anleihe 2025/2032 der EPH Group AG (WKN: A3L7AM, ISIN: DE000A3L7AM8) kann während der Angebotsfrist über die Website der Emittentin ( www.eph-group.com ) sowie über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Stuttgart gezeichnet werden. Geplanter Valutatag der Schuldverschreibungen ist Montag, der 24. Februar 2025. Sie notiert voraussichtlich ab diesem Tag im Vienna MTF der Wiener Börse sowie im Freiverkehr der Börse Stuttgart. Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com. Kontakt Investoren / Presse: max. Equity Marketing GmbH Maximilian Fischer Marienplatz 2 80331 München Tel.: +49 89 139 2889 0 Mail: m.fischer@max-em.de Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: EPH-Pure Place Hospitality-Golf Resort 1

Datei: EPH-Pure Place Hospitality-Golf Resort 2

Datei: Volker Piesczek





