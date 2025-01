Fulda (ots) -Das Unternehmen treibt mit seinem neuen Portfolio den Fortschritt in Mobilität, Industrie und öffentlichem Sektor voran: Im Rahmen seiner kontinuierlichen Weiterentwicklung kündigt der Entwicklungsdienstleister EDAG Group heute eine umfassende Diversifizierung seines Portfolios an. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Marktstellung zu festigen und den sich wandelnden Bedürfnissen der Kunden sowie den dynamischen Anforderungen der unterschiedlichen Branchen gerecht zu werden. Die Diversifizierung des Portfolios erfolgt branchenspezifisch in enger Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen, Partnern und Experten.Zukünftig wird es drei EDAG Portfoliocluster geben: Den ersten Schwerpunkt bildet Mobility Solutions, das größte Geschäftsfeld der EDAG Group. Hier liegt der Fokus unter anderem auf Dienstleistungen entlang des automobilen Entwicklungsprozesses, der Elektronikentwicklung sowie der Verantwortung von Modulen, Derivaten und Gesamtfahrzeugen. Darüber hinaus begleitet die EDAG Group Unternehmen bei der Realisierung von Trendthemen - dazu gehören zum Beispiel autonomes Fahren, innovative Antriebstechnologien und Nachhaltigkeit.Im zweiten Cluster Industry Solutions bietet die EDAG Group ganzheitliche und branchenspezifische Lösungen rund um die Entwicklung von Smart Products sowie Smart Factories. Abgerundet wird das Portfolio durch die Entwicklung ergänzender digitaler und KI-gestützter Ökosysteme und die Integration der einzelnen Elemente in das Industrial Metaverse. Dass das Unternehmen sich bereits in der Industrie einen Namen gemacht hat und als Entwicklungspartner geschätzt ist, belegt die Auszeichnung zum Best Service Partner der Wacker Chemie AG. Für den Chemiekonzern entwickelt und betreibt die EDAG Group unter anderem Software zur Überwachung und Steuerung der Produktion auf Basis einer modernen Web-Anwendung.Das jüngste Cluster bildet Public Solutions. Als innovativer Partner unterstützt die EDAG Group sowohl Städte als auch Landkreise, Bundesländer sowie kommunale IT-Dienstleister bei der Prozessoptimierung, Datenvernetzung und der digitalen Infrastruktur. Angefangen bei der Beratung und Entwicklung, übernimmt das EDAG Team auch die operative Verantwortung während der Umsetzung, bis hin zum laufenden Betrieb.In zahlreichen Branchen wird die EDAG Group in Zukunft global aktiv sein. Zu den neu identifizierten Zielbranchen gehören unter anderem Medizinprodukte, erneuerbare Energien, Schienenverkehr, Halbleiterindustrie, Konsumgüter und Haushaltsgeräte.Neuer Webauftritt und Teilnahme an der Hannover MesseBegleitet und unterstützt wird dieser Entwicklungsschritt der EDAG Group durch den Launch einer neuen Website (https://www.edag.com/de), die die Neuausrichtung des Geschäfts zum ersten Mal sichtbar macht. Außerdem nimmt die EDAG Group im Jahr 2025 erstmalig an der Hannover Messe teil. Interessierte erhalten vom 31. März bis zum 4. April 2025 Einblicke, wie die EDAG Group als digitaler Integrator Kunden aus verschiedensten Branchen bei der effizienten Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen unterstützen kann.Proaktiv die richtigen Weichen stellen"Die Mobilitätsbranche befindet sich in einem umfassenden Transformationsprozess. Wir erleben fundamentale Veränderungen auf allen Ebenen. EDAG kann Wandel und Innovation. Das ist Teil unserer DNA. Wir schärfen unser Profil nicht nur im Automobilbereich, sondern auch Industrien ringsum. Dafür arbeiten wir als einer der weltweit größten Entwicklungsdienstleister global vernetzt und haben erst vor kurzem unsere Ressourcen in Indien weiter ausgebaut", erklärt Harald Keller, CEO der EDAG Group.Weitere Informationen zur EDAG Group: www.edag.comAnmeldungen zur Hannovermesse: https://www.edag.com/de/industrial-solutions-couchtalksPressekontakt:Sie haben noch Rückfragen oder benötigen weitere Informationen?Felix Schuster, Head of Marketing & Communications, EDAGE-Mail: felix.schuster@edag.comOriginal-Content von: EDAG Engineering GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/20989/5958614