NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Freenet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 39,80 Euro belassen. Das Papier befindet sich auf der Liste der "Top Picks" der mittelgroßen mitteleuropäischen Werte, auf der anderswo einige Umbesetzungen vorgenommen wurden. Regulatorische Veränderungen in Deutschland trieben das TV-Geschäft des Mobilfunkanbieters an, schrieb Analyst Ulrich Rathe am Dienstag./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 19:52 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2025 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0Z2ZZ5