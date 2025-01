© Foto: Swen Pförtner/dpa

Nach einem schwierigen Jahr 2024 zeigt sich der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius für 2025 wieder optimistisch. Die Aktie stürmt am Dienstag an die DAX-Spitze.Der Göttinger Laborausrüster Sartorius erwartet für 2025 moderates Umsatzwachstum und eine stärkere Steigerung des operativen Ergebnisses. Besonders das Schlussquartal des vergangenen Jahres gibt Anlass zur Hoffnung: Der Auftragseingang kletterte wechselkursbereinigt um 21,5 Prozent, der Umsatz übertraf mit 907 Millionen Euro die Analystenerwartungen von 887 Millionen Euro deutlich. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch an der Börse wider. Am Dienstagmorgen schoss die Sartorius-Aktie um rund 13 Prozent auf 285 Euro in die …