Seit 1. Januar 2025 ist Dr. Sebastian Göbel (41) neuer Chief Financial Officer (CFO) für Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie Geschäftsführer von Randstad Deutschland. Er übernimmt diese Position von Jan Ole Schneider, der nach fast 35 Jahren im Unternehmen seine Karriere bei Randstad beschließt.

Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler kommt vom Medizintechnik- und Gesundheitskonzern Fresenius, wo er mehrere leitende Führungspositionen im Finanzbereich innehatte. Seit 2021 war er als CFO Managing Director des globalen IT-Dienstleisters Fresenius Digital Technology für eine umfassende Transformation und Modernisierung der Konzern-IT verantwortlich. Zuvor war er als Vice President Controlling Business Analytics und als Director Strategic Planning Transformation für Fresenius Kabi tätig. Weitere berufliche Stationen umfassten die Tätigkeit als Executive Assistant des Fresenius Group CEO sowie als Senior Berater beim Prüfungs- und Beratungsunternehmen PwC.

"Die Arbeitswelt verändert sich aktuell in nie dagewesener Geschwindigkeit. Digitalisierung und technologische Innovationen, sich wandelnde Ansprüche von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie der Wettbewerb um qualifizierte Talente für Schlüsselpositionen stellen eine stetig wachsende Herausforderung dar", sagt Sebastian Göbel. "Ich freue mich darauf, als Teil der Randstad Gruppe die Transformation der Arbeitswelt aktiv zu gestalten. Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden sowie unseren engagierten Teams möchte ich dazu beitragen, innovative Lösungen zu entwickeln, die Menschen und Unternehmen nachhaltig stärken und zukunftsfähig machen."

"Im Namen unseres Teams heiße ich Sebastian Göbel herzlich willkommen bei Randstad, wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Position und freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit", sagt Richard Jager, CEO Randstad DACH. "Seine cross-funktionale Expertise in den Bereichen Finance, Strategie und Technologie passt hervorragend zu uns und ich bin überzeugt, dass er grundsätzlich und aktuell in der herausfordernden Zeit für unsere Branche viele neue Impulse für unseren Erfolg setzen wird. Gleichzeitig danke ich Jan Ole Schneider für sein herausragendes Engagement und sein Commitment für Randstad. Er hat in unserem Unternehmen eine bemerkenswerte Karriere durchlaufen und Randstad Deutschland über Jahre hinweg maßgeblich geprägt. Für seine Zukunft wünsche ich ihm alles Gute."

Über Randstad

Randstad ist einer der weltweit führenden Personaldienstleister mit dem Ziel, so spezialisiert und so fair zu werden wie kein anderes Unternehmen in der Welt der Arbeit. Durch die Unternehmensstrategie "partner for talent" finden, fördern und verbinden wir spezialisierte Talente mit Unternehmen weltweit, vor Ort und immer mit hoher Geschwindigkeit. Unsere Angebote umfassen den gewerblich-technischen ebenso wie den Professional-Bereich, digitale Talentlösungen sowie End-to-End-Unternehmenslösungen. Wir schaffen leistungsfähige, vielfältige und agile Teams und unterstützen jeden Einzelnen dabei, eine erfolgreiche Karriere mit gleichen Chancen zu erreichen.

Randstad Deutschland ist mit rund 38.500 Mitarbeitenden, darunter 2.500 interne, und 500 Standorten in 330 Städten vertreten. Unser Umsatzvolumen umfasste 2023 1,843 Milliarden Euro. CEO ist Richard Jager.

Seit über 55 Jahren in Deutschland aktiv, gehört Randstad Deutschland zur 1960 in Amsterdam gegründeten und dort börsennotierten Randstad N.V. mit Sitz im niederländischen Diemen. 2023 hat Randstad mit rund 40.000 Mitarbeitenden weltweit 2 Millionen Menschen in 39 Ländern bei ihrer Suche nach einem für sie passenden Job geholfen und damit einen Gesamtumsatz von 25,4 Milliarden Euro erwirtschaftet.

