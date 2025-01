First Graphene: Neue Patente und globale Partnerschaften für nachhaltige Technologien

Anzeige / Werbung

First Graphene, ein führender Anbieter von Graphen und graphitischen Materialien, hat bedeutende Fortschritte bei der Weiterentwicklung seiner nachhaltigen Technologien bekannt gegeben. Das Unternehmen erhielt Patente für seine innovative Kainos-Technologie in Australien und Korea. Diese ermöglicht es, Erdölabfälle in hochwertiges Graphit, Graphen sowie emissionsfreien Wasserstoff umzuwandeln. Damit wolle das Unternehmen Schlüsselmaterialien für die globale Energiewende bereitstellen.

First Graphene, ein führender Anbieter von Graphen und graphitischen Materialien, hat bedeutende Fortschritte bei der Weiterentwicklung seiner nachhaltigen Technologien bekannt gegeben. Das Unternehmen erhielt Patente für seine innovative Kainos-Technologie in Australien und Korea. Diese ermöglicht es, Erdölabfälle in hochwertiges Graphit, Graphen sowie emissionsfreien Wasserstoff umzuwandeln. Damit wolle das Unternehmen Schlüsselmaterialien für die globale Energiewende bereitstellen.

Kainos-Technologie stärkt Innovationsführerschaft

Mit der Patentierung der Kainos-Technologie sieht sich First Graphene als Vorreiter für nachhaltige Materiallösungen. Das Verfahren basiere auf einem hydrodynamischen Prozess, der Erdölabfälle in synthetisches Graphit und Graphen in Batteriequalität sowie Wasserstoff ohne CO2-Emissionen umwandle. Laut dem Unternehmen werde die Nachfrage nach diesen Materialien durch den weltweiten Umstieg auf Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien angetrieben. Es prognostiziere, dass der globale Absatz von Elektrofahrzeugen bis 2030 auf 28 Millionen Einheiten jährlich steigen könnte.

Neue Anwendungsfelder erschlossen

Das Unternehmen habe zudem seine Strategie auf die Diversifizierung seiner Anwendungsbereiche ausgerichtet. Besonders in der Bauindustrie böten die PureGRAPH-Produkte von First Graphene erhebliche Vorteile. In Beton und Zement könnten sie die CO2-Emissionen senken und zugleich die Materialeigenschaften verbessern. Kooperationsprojekte mit Partnern wie Breedon hätten dies in groß angelegten Tests bestätigt.



Auch im Energiesektor würden Fortschritte erzielt. Eine Partnerschaft mit Halocell Energy, einem Hersteller von Perowskit-Solarzellen, ermögliche den Einsatz von Graphen als leitfähige Beschichtung. Dies solle die Effizienz und Haltbarkeit der Solarzellen erheblich steigern und somit die Kosten für erneuerbare Energien weiter senken.



Wachstum und Produktionskapazitäten

Trotz noch bestehender Verluste sehe sich First Graphene auf einem guten Weg. Wachsende Umsätze, ein breiter werdender Kundenstamm und die erfolgreiche Einwerbung von Fördermitteln trügen dazu bei, die wirtschaftliche Basis zu stärken. Zudem sei die Produktionskapazität der Anlage in Henderson auf bis zu 1.000 Tonnen pro Jahr skalierbar, um die steigende Nachfrage nach Graphenprodukten zu bedienen.

Ausblick

Das Unternehmen betonte, dass die neuen Patente, internationalen Partnerschaften und erfolgreichen Pilotprojekte eine stärkere Marktposition ermöglichen könnten. Besonders im Bau- und Energiesektor sehe sich First Graphene gut aufgestellt, um eine zentrale Rolle in der Entwicklung nachhaltiger Materialien und Technologien zu übernehmen. Das Unternehmen plane, seine Marktpräsenz weiter auszubauen und so von der wachsenden Nachfrage nach emissionsarmen Lösungen zu profitieren.

Enthaltene Werte: AU000000FGR3