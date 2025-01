Den vollständigen Artikel lesen ...

Am 29. Januar 2025 soll der erste "Wirtschaftswarntag" stattfinden. Im Fokus stehen zehn Forderungen an die Politik.Der erste "Wirtschaftswarntag" soll mehr als hundert Verbände und hunderte Unternehmen zu einer landesweiten Demonstration vereinen. Laut Markt&Mittelstand ruft die größte je gebildete Wirtschaftsallianz dazu auf, gemeinsam der Politik in Berlin noch vor der Bundestagswahl ein klares Signal zusenden: Die deutsche Wirtschaft befinde sich in einer äußerst kritischen Lage, und es bedürfe dringender Reformen, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu revitalisieren.