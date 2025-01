MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP nach Eckzahlen zum vierten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Erneut habe der Softwarekonzern die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Zudem sei der Ausblick auf 2025 solide, auch wenn eine leichte Verlangsamung des aktuellen Cloud-Auftragsbestands (CBB) den Aktienkurs kurzfristig belasten könnte./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2025 / 08:39 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007164600