Siemens Energy (SE) hat starke vorläufige Ergebnisse für Q1 2025 bekannt gegeben, mit einem deutlichen Umsatzanstieg, der von Grid Technologies und Siemens Gamesa getrieben wurde. Das Gesamtergebnis vor Sondereffekten übertraf die Erwartungen, und der freie Cashflow verbesserte sich erheblich. Siemens Gamesa verzeichnete jedoch weiterhin Verluste. Der Auftragseingang stieg an, wobei Gas Services und Siemens Gamesa einen bedeutenden Beitrag leisteten. Der Aktienkurs war in letzter Zeit volatil, hauptsächlich aufgrund von Entwicklungen in der KI-Infrastruktur, die zu übertriebenen Marktreaktionen führten. Angesichts der bereits eingepreisten hohen Erwartungen heben die Analysten von mwb research ihre Schätzungen leicht an und stufen ihre Bewertung von VERKAUF auf HALTEN hoch, während das Kursziel bei 45,00 EUR bleibt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Siemens%20Energy%20AG