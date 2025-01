Die Siemens Energy-Aktie ist am Montag massiv abgestürzt, am Dienstag scheint ein entscheidender Erholungsversuch zu verpuffen. War es das jetzt vorerst mit der Aufwärtsbewegung bei dem DAX-Konzern? Und sollten Anleger jetzt besser aussteigen? Zahlen bringen keine Aufholjagd Im Zuge des DeepSeek Schocks und der Gewinnmitnahmen bei hoch bewerteten Energieunternehmen ist die Aktie von Siemens Energy am Montag massiv unter Druck geraten. Auch am Dienstag ...

